Économie

Le Vietnam bâtit un écosystème d’investissement pour attirer des IDE de qualité

​Le Vietnam entend réorienter sa politique d’attraction des investissements directs étrangers (IDE) vers la création de valeur, le transfert de technologies et le renforcement des liens avec les entreprises nationales.

Nestlé Vietnam, entreprise détenue à 100 % par des capitaux suisses, augmente continuellement ses investissements et développe ses activités à Hung Yên depuis 2017. Photo: VNA
Nestlé Vietnam, entreprise détenue à 100 % par des capitaux suisses, augmente continuellement ses investissements et développe ses activités à Hung Yên depuis 2017. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La transformation rapide des chaînes d’approvisionnement, portée par les transitions numérique et verte, modifie profondément la concurrence mondiale pour attirer les investissements. Les avantages fiscaux et les faibles coûts de production ne suffisent plus : la qualité de l’écosystème d’investissement devient un facteur déterminant.

Dans ce contexte, la résolution n°10-NQ/TW, adoptée le 8 juin 2026 par le Bureau politique sur le développement de l’économie à capitaux étrangers, marque une évolution importante dans l’approche du pays en matière de coopération avec les investisseurs étrangers. Elle considère le secteur à capitaux étrangers comme une composante essentielle de l’économie nationale et appelle à passer de la simple attraction des capitaux à la création de valeur pour le développement. Elle inscrit ainsi les entreprises à capitaux étrangers dans un écosystème national comprenant également les entreprises privées vietnamiennes, les structures de recherche et développement, les instituts, les universités et les centres d’innovation.

Selon le docteur Phan Huu Thang, président de l’Association financière des parcs industriels du Vietnam (VIPFA), avec l’adoption de la résolution n°10, le développement des entreprises nationales est, pour la première fois, placé au cœur de la politique d’investissement étranger, au lieu d’être simplement considéré comme un résultat attendu après l’arrivée des investisseurs étrangers. Pour atteindre cet objectif, il préconise un modèle d’IDE sélectifs, axé sur le transfert de technologies et les retombées économiques au profit du tissu productif national, ainsi qu’une évolution des politiques publiques, passant d’une logique d’incitations à des mécanismes d’incitations conditionnelles.

Les grands projets technologiques devraient ainsi satisfaire à trois exigences : établir un calendrier concret de transfert de technologies assorti de mécanismes de vérification, mettre en place des coentreprises ou des investissements conjoints avec des entreprises vietnamiennes et s’intégrer étroitement à l’écosystème national d’innovation.

Cette évolution apparaît d’autant plus nécessaire que l’écart entre les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises nationales demeure important. Les premières représentent 80,7 % des exportations de marchandises du Vietnam. Les capitaux étrangers enregistrés ont dépassé 50 milliards de dollars, en hausse de 76,4 % sur un an, tandis que les décaissements ont atteint plus de 21 milliards de dollars, progressant de 12,1 %. Il s’agit du niveau le plus élevé enregistré sur les neuf premiers mois d’une année au cours des cinq dernières années.

Selon le professeur Nguyen Trong Hoai, enseignant senior à l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville, réduire l’écart entre le secteur des investissements directs étrangers (IDE) et l’économie nationale nécessite de réorienter les politiques publiques : au-delà de la simple attraction des IDE, il convient de renforcer les liens entre les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises nationales, dans le cadre d’un dispositif institutionnel formalisé par le gouvernement. L’attraction des IDE doit ainsi aller de pair avec la création de possibilités pour les petites et moyennes entreprises nationales de participer aux chaînes d’approvisionnement et de bénéficier de transferts de technologies.

Il souligne également la nécessité de relier les entreprises mondiales aux fournisseurs locaux, d’améliorer l’environnement des affaires et de développer des solutions de financement des chaînes d’approvisionnement. Ces mesures permettraient aux entreprises nationales de satisfaire progressivement aux exigences des multinationales en matière de qualité, de technologie, de coûts et de délais de livraison. La formation professionnelle devrait, parallèlement, mieux répondre aux besoins des entreprises et des chaînes de valeur mondiales afin de remédier au manque de main-d’œuvre hautement qualifiée.

Ces orientations doivent contribuer à accroître la productivité, à augmenter la valeur ajoutée nationale des exportations et à renforcer durablement la compétitivité de l’économie.

La résolution n° 10 fixe également pour objectif de perfectionner le cadre institutionnel et d’améliorer l’environnement de l’investissement et des affaires afin de créer une avancée décisive dans la coopération et le développement du secteur à capitaux étrangers. -VNA

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