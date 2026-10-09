Politique

Année de l’APEC 2027 : Hanoi et Séoul partagent leur expertise organisationnelle

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a appelé les deux parties à maintenir une coordination étroite pour préparer et organiser avec succès les visites et réunions de haut niveau à venir, tout en renforçant le partage d’expériences et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, en particulier alors que le Vietnam se prépare à accueillir l’Année de l’APEC 2027.

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang (à droite) et l’ambassadrice de la République de Corée au Vietnam, Lee Mi-yon. Photo : baoquocte.vn
La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang (à droite) et l’ambassadrice de la République de Corée au Vietnam, Lee Mi-yon. Photo : baoquocte.vn

Hanoi (VNA) – L’ambassadrice de la République de Corée au Vietnam, Lee Mi-yon, a affirmé jeudi 8 octobre la volonté de son pays de partager son expertise pour l’organisation de l’Année de l’APEC, convaincue que le Vietnam réitérera le succès de l’APEC 2017 à Dà Nang lors de l’édition 2027.

La République de Corée est prête à coopérer avec le Vietnam et à partager son expérience de l’organisation de l’Année de l’APEC, a-t-elle affirmé lors d’une rencontre avec la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, à Hanoi, à l’occasion de sa prise de fonctions au Vietnam.

Félicitant Mme Lee pour sa nomination, Mme Hang a exprimé sa conviction que l’ambassadrice mènerait un mandat fructueux et apporterait une contribution positive au développement substantiel et efficace du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la République de Corée.

Soulignant les progrès des relations bilatérales, elle a noté qu’outre les résultats remarquables obtenus dans la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement, la confiance politique et les liens étroits unissant les dirigeants et les peuples des deux pays constituent un fondement solide pour des relations durables à long terme.

La vice-ministre a appelé les deux parties à maintenir une coordination étroite pour préparer et organiser avec succès les visites et réunions de haut niveau à venir, tout en renforçant le partage d’expériences et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, en particulier alors que le Vietnam se prépare à accueillir l’Année de l’APEC 2027.

Ces efforts renforceront davantage la confiance politique et approfondiront le partenariat stratégique global bilatéral, a-t-elle affirmé.

Mme Hang a également salué les politiques du gouvernement sud-coréen visant à soutenir la communauté vietnamienne pour stabiliser sa vie, s’intégrer dans la société de résidence et apporter une contribution positive.

Elle a exprimé l’espoir que les autorités sud-coréennes envisageraient d’inclure le vietnamien parmi les principales langues étrangères enseignées dans les établissements d’enseignement général et d’accorder des exemptions de visa aux touristes vietnamiens voyageant en groupes organisés par des voyagistes, facilitant ainsi les échanges entre les peuples et la coopération touristique.

Concernant la coopération dans les domaines de l’information et de la presse, la responsable a salué la coordination de plus en plus étroite entre les deux pays, notant que cinq organes de presse sud-coréennes figurent parmi les 31 médias étrangers disposant de bureaux permanents au Vietnam.

Elle a appelé l’ambassade de la République de Corée à continuer d’encourager et de soutenir les médias sud-coréens pour qu’ils couvrent davantage le Vietnam, sa population, ses réalisations en matière de développement et ses paysages, contribuant ainsi à approfondir la compréhension mutuelle et l’amitié.

De son côté, Mme Lee s’est félicitée de l’évolution positive des relations bilatérales et s’est engagée à œuvrer pour rendre ce partenariat toujours plus substantiel et efficace.

Elle a convenu de la nécessité de renforcer les liens en vue des échanges de haut niveau et d’intensifier la coopération médiatique, notamment en créant des conditions favorables aux agences de presse coréennes opérant au Vietnam.

Soulignant la contribution de la communauté vietnamienne, la diplomate a noté que la République de Corée compte actuellement près de 100.000 étudiants vietnamiens, constituant ainsi le groupe d’étudiants étrangers le plus important du pays. Elle a qualifié ces étudiants de précieuse source de ressources humaines de qualité, dotés d’un potentiel considérable pour contribuer au développement futur des deux pays. – VNA

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