Politique

Le Vietnam et le Laos sensibilisent les chefs des villages frontaliers au droit

La conférence visait à aider les responsables, les forces spécialisées et les chefs de village à mieux comprendre les politiques et les lois relatives aux frontières, renforçant ainsi leur sens des responsabilités en matière de gestion et de protection de la ligne frontière et des bornes frontalières, de maintien de l’ordre public et de promotion du développement économique dans les zones frontalières.

Échanges culturels, sportifs et touristiques des zones frontalières Vietnam-Laos 2022. Photo : VNA
Échanges culturels, sportifs et touristiques des zones frontalières Vietnam-Laos 2022. Photo : VNA

Savannakhet (VNA) – Le Vietnam et le Laos ont organisé, le 8 octobre dans la province lao de Savannakhet, leur deuxième conférence sur la diffusion des politiques et des lois auprès de chefs de village exemplaires des zones frontalières communes, dans le but de renforcer la gestion des frontières, de maintenir la sécurité et de promouvoir le développement local.

L’événement a été organisé conjointement par les ministères des Affaires étrangères des deux pays, réunissant près de 300 représentants d’organismes centraux, de secteurs concernés et de localités situées le long de la frontière commune, ainsi que des chefs de village issus des communautés frontalières des deux côtés.

La conférence s’est tenue alors que les deux pays célèbrent le 64e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, le 49e anniversaire du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos et le 49e anniversaire de la signature du Traité de délimitation des frontières nationales entre le Vietnam et le Laos.

Elle visait à aider les responsables, les forces spécialisées et les chefs de village à mieux comprendre les politiques et les lois relatives à la frontière, renforçant ainsi leur sens des responsabilités quant à la gestion et à la protection de la ligne frontière et des bornes frontalières, au maintien de l’ordre public et à la promotion du développement économique dans les zones frontalières.

La conférence visait également à renforcer la solidarité ainsi que l’engagement constant des deux Partis et États à cultiver et à développer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos.

Les participants ont abordé cinq thèmes clés : la sécurité et l’ordre social dans les zones frontalières ; le rôle de la communication ainsi que l’importance des patriarches et des chefs de village dans la diffusion des réglementations frontalières ; la citoyenneté et l’enregistrement des ménages parmi les populations frontalières ; un aperçu des questions frontalières et de la coopération bilatérale dans la nouvelle période ; et les réglementations relatives à l’immigration, au commerce transfrontalier et aux échanges de marchandises, ainsi que les points importants à l’attention des communautés frontalières.

Les représentants des localités situées le long de la frontière commune ont également partagé leurs expériences afin de contribuer à l’amélioration de la gestion et de la protection de la frontière, favorisant ainsi une frontière vietnamo-laotienne pacifique, amicale, stable et durable.

Coprésidant la conférence, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Ngô Lê Van, et son homologue lao Anouparb Vongnorkeo, ont souligné le rôle clé des patriarches et chefs de village ainsi que d’autres notables locaux dans la diffusion des lois et réglementations frontalières auprès des communautés locales.

Les deux vice-ministres se sont dit convaincus que les participants partageraient avec les habitants les connaissances acquises lors de la conférence, donneraient le bon exemple et encourageraient la population à respecter les réglementations relatives aux frontières et à l’intégrité territoriale.

Ils ont également appelé à un engagement accru des communautés dans la prévention des infractions à la loi, notamment les activités agricoles et les installations illégales de part et d’autre de la frontière, la migration non réglementée et les mariages non enregistrés.

Les deux responsables ont en outre encouragé le développement de jumelages entre villages frontaliers, ainsi que les échanges culturels, le développement socio-économique et la réduction de la pauvreté, afin d’améliorer les conditions de vie des populations locales.

Lors de son séjour au Laos pour assister à la conférence, la délégation vietnamienne a déposé des fleurs au monument dédié au président Kaysone Phomvihane, visité le site commémoratif de Hô Chi Minh, ainsi que la zone économique spéciale de Savannakhet et le stupa d’Inhang, dans la province de Savannakhet. – VNA

source
#Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos #Traité de délimitation des frontières nationales entre le Vietnam et le Laos #gestion des frontières #lois relatives à la frontière
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