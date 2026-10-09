Le Vietnam appelle à intensifier le dialogue sur le désarmement à l’ONU

New York (VNA) - Le 8 octobre, la Première Commission de l’Assemblée générale des Nations unies (ONU), chargée des questions de désarmement et de sécurité internationale, a tenu un débat général au siège de l’ONU à New York, dans le cadre de la 81e session de l’Assemblée générale.



Intervenant lors du débat, l’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a estimé que l’environnement international de sécurité avait continué de se détériorer au cours de l’année écoulée. Il a notamment relevé l’érosion de la confiance entre les pays, l’interruption des canaux de dialogue, le recours croissant aux moyens militaires pour répondre aux préoccupations de sécurité et les fortes pressions exercées sur le système multilatéral.



Il a réaffirmé l’engagement du Vietnam à soutenir tous les efforts visant à éliminer totalement les armes de destruction massive, tout en garantissant le droit légitime des États à utiliser les sciences et les technologies à des fins pacifiques. Il a également insisté sur le respect du droit international, notamment de la Charte des Nations unies et des principaux traités multilatéraux relatifs au désarmement.



Évoquant la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), le diplomate vietnamien a appelé les pays à consolider le processus d’examen du traité et à renforcer la mise en œuvre de leurs engagements communs. Il a exhorté les États dotés d’armes nucléaires à intensifier le dialogue pour réduire les risques nucléaires, à respecter leurs obligations au titre de l’article VI du TNP et à réaliser des progrès concrets en matière de maîtrise des armements et de désarmement nucléaires.



Le Vietnam a par ailleurs souligné l’importance de la coopération internationale pour contrôler les armes légères et de petit calibre et remédier aux conséquences des mines et autres restes explosifs de guerre.



Il a également appelé à promouvoir le dialogue multilatéral sur l’intelligence artificielle, la cybersécurité et la gouvernance des technologies émergentes, ainsi qu’à veiller à ce que tous les pays, notamment les pays en développement, puissent accéder aux technologies et services spatiaux et les utiliser de manière équitable et durable.



Face aux divisions et aux défis croissants, l’ambassadeur Do Hung Viet a appelé les États à privilégier l’écoute et le dialogue, à élaborer et à respecter des principes communs, ainsi qu’à renforcer l’efficacité, la transparence et le caractère inclusif du dispositif mondial de désarmement pour favoriser le dialogue et le consensus. -VNA