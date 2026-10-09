Malaisie : la pollution de l’air entraîne la fermeture de nombreuses écoles

Kuala Lumpur (VNA) – La pollution de l’air reste préoccupante en Malaisie, entraînant la fermeture de nombreuses écoles.



Selon le Département malaisien de l’environnement (DOE), neuf stations de surveillance enregistraient un indice de pollution atmosphérique (API) supérieur à 180 à 14h00 le 9 octobre, contre sept dans la matinée. Sur les 68 stations du pays, 37 signalaient une qualité de l’air « malsaine ». Seremban, dans l’État de Negeri Sembilan, était la ville la plus touchée, avec un API de 189.



La ministre de l’Éducation, Fadhlina Sidek, a confirmé la fermeture, le 9 octobre, de toutes les écoles des États de Johor, Melaka, Negeri Sembilan et Selangor, des territoires fédéraux de Kuala Lumpur et Putrajaya, ainsi que du district de Rompin, dans l’État de Pahang. Les cours ont été assurés à distance.



Selon le DOE, cette brume de pollution persistante est due à la sécheresse prolongée et aux incendies toujours en cours à Sumatra et Kalimantan, en Indonésie. – VNA