La Malaisie intensifie ses efforts de recyclage pour réduire les déchets mis en décharge



Kuala Lumpur (VNA) – La Malaisie intensifie ses programmes de collecte et de recyclage des déchets et cherche à réduire la quantité de déchets envoyés en décharge, alors que le pays produit environ 40 000 tonnes de déchets solides par jour.



Le ministre malaisien du Logement et des Collectivités locales, Nga Kor Ming, a déclaré le 5 octobre que le pays mettait en œuvre une série de programmes visant à améliorer l’efficacité de la gestion des déchets et qu’il s’attendait à ce que le taux de recyclage dépasse 40 % d’ici à la fin de l’année.



Lors d’une séance de questions-réponses à la Chambre des représentants malaisienne, il a indiqué qu’entre janvier et août, le programme de recyclage « Trash to Cash » (« Transformer les déchets en argent ») avait permis de collecter plus de 7,86 millions de kilogrammes de matériaux recyclables, revendus ensuite pour plus de 2,85 millions de ringgits (environ 700 000 dollars américains).



Au cours de la même période, l’initiative communautaire « zéro déchet », qui compte actuellement 17 centres, a collecté plus de 111 504 kg de matériaux recyclables.



Des activités de recyclage ont également été menées dans les écoles. Un concours réunissant 1 680 établissements a permis de collecter 4,95 millions de kilogrammes de matériaux recyclables, générant des recettes de 2,98 millions de ringgits.



Selon le ministre, entre 2018 et la fin de l’année dernière, près de 20 millions de kilogrammes de matériaux recyclables ont été collectés, générant plus de 10,22 millions de ringgits de recettes.



Parallèlement aux efforts visant à promouvoir le recyclage, la Malaisie se concentre également sur la réduction du gaspillage alimentaire, qui représente près de 40 % des quelque 40 000 tonnes de déchets solides produits quotidiennement dans le pays. Nga Kor Ming a souligné que la lutte contre le gaspillage alimentaire nécessitait une approche impliquant l’ensemble de la société et différentes parties prenantes, notamment les entreprises et les consommateurs, afin de sensibiliser le public et de faire évoluer les habitudes en matière de consommation et d’élimination des aliments.



Il a également souligné que jeter des aliments encore propres à la consommation entraînait un gaspillage considérable. Réduire le gaspillage alimentaire, accroître la collecte des matériaux recyclables et limiter la quantité de déchets envoyés en décharge constituent donc des mesures importantes dans le cadre des efforts déployés par la Malaisie pour améliorer l’efficacité de la gestion des déchets.-VNA

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