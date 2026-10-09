Le Premier ministre appelle Unitel à contribuer davantage au développement du Laos

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Vientiane (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a appelé Unitel à renforcer son efficacité et sa durabilité, dans le respect de la législation du pays d’accueil et de ses responsabilités sociales, tout en contribuant davantage au développement du Laos et du Vietnam.

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Dans le cadre de sa visite officielle au Laos, le chef du gouvernement vietnamien s’est rendu, dans la matinée du 9 octobre, au siège de Star Telecom, opérant sous la marque Unitel, à Vientiane. Cette coentreprise réunit le groupe militaire des télécommunications Viettel et la société Lao Asia Telecom.

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Le Premier ministre vietnamien a salué les résultats obtenus par Unitel, qu’il a présentée comme un acteur de premier plan des télécommunications et des technologies numériques au Laos. Il a souligné la contribution de l’entreprise au développement socioéconomique, à l’amélioration des conditions de vie de la population et à la transformation numérique du pays. Unitel constitue également, selon lui, un symbole de l’amitié spéciale entre le Vietnam et le Laos.

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Le dirigeant vietnamien a rappelé que l’application des sciences et des technologies contribue à renforcer la compétitivité nationale et à réduire les écarts de développement. Il a également souligné le rôle de Viettel dans les efforts du gouvernement vietnamien visant à moderniser les infrastructures numériques et à développer les bases de données des ministères, des secteurs et des collectivités locales.

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Il a appelé les responsables et le personnel d’Unitel à poursuivre leurs efforts, à surmonter les difficultés et à associer étroitement les résultats de l’entreprise au développement du pays d’accueil. Il a notamment demandé à Viettel et à Unitel de mener une activité efficace et durable, dans le strict respect de la loi du Laos, tout en augmentant leur contribution au budget du pays.

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Le chef du gouvernement a également encouragé Unitel à devenir un partenaire technologique fiable des autorités lao et à participer plus activement à la construction d’un gouvernement numérique, d’une économie numérique et d’une société numérique. L’entreprise est appelée à contribuer à la résolution des grands défis économiques du Laos et à accompagner la transformation de son modèle économique.

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Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung à la visite du siège de Star Telecom à Vientiane. Photo: VNA

Il a par ailleurs invité Unitel à intensifier ses efforts d’innovation dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, la finance numérique, l’informatique en nuage et la logistique numérique. Il a insisté sur la nécessité de former les ressources humaines locales afin de permettre aux cadres lao de maîtriser les technologies et les méthodes de gestion. Il a enfin appelé à poursuivre les actions sociales dans l’éducation, la santé et le soutien aux populations défavorisées des régions reculées.

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À cette occasion, les responsables d’Unitel ont présenté le bilan des 17 ans d'activité de l'entreprise au Laos. L’entreprise dispose désormais d'un réseau étendu couvrant la totalité de la population et la quasi-totalité du territoire lao, tout en conservant une part importante du marché des télécommunications. L'action de l'entreprise a permis d'accroître l'accès des habitants aux services de communication et de moderniser le réseau national.

Au fil de son développement, Unitel est également devenu un employeur important dans le pays, avec plus de 30 000 emplois créés. L’entreprise a consacré plus de 41 millions de dollars à des programmes sociaux, notamment en fournissant gratuitement un accès à Internet à près de 1 000 établissements scolaires, en formant des personnels spécialisés, en construisant des écoles et des centres de santé et en venant en aide aux populations touchées par des catastrophes naturelles.

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Par ailleurs, son service de paiement électronique compte plus de 1,8 million d'utilisateurs et de nombreux points de transaction, facilitant le versement des salaires et des aides dans les zones éloignées.

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Au cours des neuf premiers mois de 2026, Unitel a enregistré une hausse de ses revenus, de ses bénéfices et de ses contributions au budget de l’État laotien.-VNA

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