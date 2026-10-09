Vietnam-Belgique : des perspectives de coopération prometteuses

Bruxelles (VNA) – L’ambassadrice du Vietnam en Belgique, Nguyen Huong Tra, a présenté ses lettres de créance au roi Philippe, le 7 octobre, lors d’une cérémonie organisée selon le protocole traditionnel de la monarchie belge.



À l’issue de la cérémonie, la diplomate a transmis au souverain belge les salutations des dirigeants vietnamiens. Elle a affirmé sa volonté de contribuer à approfondir l’amitié et la coopération multiforme entre les deux pays, en s’appuyant sur les acquis de leurs relations et sur l’attachement particulier du roi et de la reine au Vietnam.

La nouvelle ambassadrice du Vietnam en Belgique, Nguyen Huong Tra, présente ses lettres de créance au roi Philippe. Photo: Monarchie belge

Le Vietnam et la Belgique ont établi leurs relations diplomatiques le 22 mars 1973, deux mois seulement après la signature des Accords de Paris. Depuis, les deux pays entretiennent des relations d’amitié et de coopération dans de nombreux domaines. Ces relations ont connu un nouvel élan après la visite d’État du roi Philippe et de la reine Mathilde au Vietnam en 2025. Lors de cette visite, le roi a souligné que les relations Vietnam-Belgique unissaient harmonieusement le passé, le présent et l’avenir, grâce à la compréhension des générations précédentes et à une coopération de longue date.



Sur le plan économique, la Belgique est aujourd’hui le sixième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE). Grâce à son rôle de centre institutionnel de l’UE et au port d’Anvers, l’une des principales portes d’entrée maritimes de l’Europe, elle joue un rôle important dans l’acheminement des produits vietnamiens vers le marché européen, notamment dans le cadre de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA).



Le mandat de l’ambassadrice Nguyen Huong Tra débute alors que de nouvelles possibilités de coopération s’ouvrent entre les deux pays, notamment dans le commerce, l’investissement, la logistique, l’agriculture, les sciences et technologies, la transition verte, l’éducation et les échanges entre les peuples. La communauté vietnamienne en Belgique dispose également d’un potentiel important pour renforcer son rôle de passerelle, favoriser la compréhension mutuelle et promouvoir la coopération bilatérale. – VNA