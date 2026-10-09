Politique

Vietnam-Belgique : des perspectives de coopération prometteuses

La nouvelle ambassadrice du Vietnam en Belgique, Nguyen Huong Tra, a présenté ses lettres de créance au roi Philippe, réaffirmant sa volonté de renforcer les relations bilatérales.

La nouvelle ambassadrice du Vietnam en Belgique, Nguyen Huong Tra, présente ses lettres de créance au roi Philippe. Photo: Monarchie belge
La nouvelle ambassadrice du Vietnam en Belgique, Nguyen Huong Tra, présente ses lettres de créance au roi Philippe. Photo: Monarchie belge

Bruxelles (VNA) – L’ambassadrice du Vietnam en Belgique, Nguyen Huong Tra, a présenté ses lettres de créance au roi Philippe, le 7 octobre, lors d’une cérémonie organisée selon le protocole traditionnel de la monarchie belge.

À l’issue de la cérémonie, la diplomate a transmis au souverain belge les salutations des dirigeants vietnamiens. Elle a affirmé sa volonté de contribuer à approfondir l’amitié et la coopération multiforme entre les deux pays, en s’appuyant sur les acquis de leurs relations et sur l’attachement particulier du roi et de la reine au Vietnam.

belgique-2.jpg
La nouvelle ambassadrice du Vietnam en Belgique, Nguyen Huong Tra, présente ses lettres de créance au roi Philippe. Photo: Monarchie belge

Le Vietnam et la Belgique ont établi leurs relations diplomatiques le 22 mars 1973, deux mois seulement après la signature des Accords de Paris. Depuis, les deux pays entretiennent des relations d’amitié et de coopération dans de nombreux domaines. Ces relations ont connu un nouvel élan après la visite d’État du roi Philippe et de la reine Mathilde au Vietnam en 2025. Lors de cette visite, le roi a souligné que les relations Vietnam-Belgique unissaient harmonieusement le passé, le présent et l’avenir, grâce à la compréhension des générations précédentes et à une coopération de longue date.

Sur le plan économique, la Belgique est aujourd’hui le sixième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE). Grâce à son rôle de centre institutionnel de l’UE et au port d’Anvers, l’une des principales portes d’entrée maritimes de l’Europe, elle joue un rôle important dans l’acheminement des produits vietnamiens vers le marché européen, notamment dans le cadre de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA).

Le mandat de l’ambassadrice Nguyen Huong Tra débute alors que de nouvelles possibilités de coopération s’ouvrent entre les deux pays, notamment dans le commerce, l’investissement, la logistique, l’agriculture, les sciences et technologies, la transition verte, l’éducation et les échanges entre les peuples. La communauté vietnamienne en Belgique dispose également d’un potentiel important pour renforcer son rôle de passerelle, favoriser la compréhension mutuelle et promouvoir la coopération bilatérale. – VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #lettres de créance #Belgique
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Résolution en action

Sur le même sujet

Voir plus

Le Premier ministre Le Minh Hung quitte Vientiane, concluant ainsi sa visite officielle au Laos. Photo : VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung achève avec succès sa visite officielle au Laos

Le succès de la visite officielle du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung au Laos contribue à approfondir et à consolider l’amitié grandiose, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos, afin de les rendre plus profondes, plus concrètes et plus efficaces dans cette nouvelle ère de développement.

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang (à droite) et l’ambassadrice de la République de Corée au Vietnam, Lee Mi-yon. Photo : baoquocte.vn

Année de l’APEC 2027 : Hanoi et Séoul partagent leur expertise organisationnelle

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a appelé les deux parties à maintenir une coordination étroite pour préparer et organiser avec succès les visites et réunions de haut niveau à venir, tout en renforçant le partage d’expériences et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, en particulier alors que le Vietnam se prépare à accueillir l’Année de l’APEC 2027.

Échanges culturels, sportifs et touristiques des zones frontalières Vietnam-Laos 2022. Photo : VNA

Le Vietnam et le Laos sensibilisent les chefs des villages frontaliers au droit

La conférence visait à aider les responsables, les forces spécialisées et les chefs de village à mieux comprendre les politiques et les lois relatives aux frontières, renforçant ainsi leur sens des responsabilités en matière de gestion et de protection de la ligne frontière et des bornes frontalières, de maintien de l’ordre public et de promotion du développement économique dans les zones frontalières.

Le secrétaire général et président Tô Lâm (à droite) et le président José Raúl Mulino, lors de leur entretien, à Hanoi, le 6 octobre 2026. Photo : VNA

Le Vietnam et le Panama franchissent un cap historique dans leur coopération

L’un des résultats majeurs de la visite du président panaméen José Raúl Mulino a été le renforcement du cadre institutionnel et juridique de la coopération, concrétisé par la signature de dix documents importants couvrant les domaines de la sécurité, de l’agriculture, des transports, des douanes, du tourisme, de la formation et du commerce.