Les véhicules électriques dopent le marché automobile vietnamien dans l’ASEAN-6

Hanoï (VNA) – Le marché automobile vietnamien a enregistré une croissance de 31,1 % au premier semestre 2026, la plus forte parmi les six principaux marchés d’Asie du Sud-Est. Portée notamment par l’essor des véhicules électriques de VinFast, cette dynamique contribue à modifier la structure du marché et à soutenir son développement.

Selon le rapport Overview of the ASEAN-6 Automotive Market, publié par PwC, les ventes automobiles au Vietnam, en Indonésie, en Thaïlande, en Malaisie, aux Philippines et à Singapour ont atteint environ 1,76 million de véhicules au cours des six premiers mois de 2026, en hausse de 11,1 % sur un an. Le Vietnam se distingue avec une progression de 31,1 %, atteignant près de 291 000 véhicules écoulés. Ce rythme est quasiment le double de ceux de l'Indonésie (15,9 %) et de la Thaïlande (15,1 %). Singapour progresse de 6,9 %, la Malaisie de 2,6 %, tandis que les Philippines connaissent un recul de 6,1 %.



En volume, le Vietnam occupe le quatrième rang de l’ASEAN-6, derrière l’Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie. Avec près de 69 000 véhicules supplémentaires écoulés par rapport au premier semestre 2025, il représente à lui seul environ 40 % de l’augmentation totale des ventes dans les six marchés étudiés.



L’essor des véhicules électrifiés contribue largement à cette progression. VinFast a vendu environ 116 000 voitures électriques au cours du premier semestre, soit une hausse de 72 % sur un an. Dans le même temps, les ventes de véhicules hybrides au Vietnam ont bondi de 83 %, tandis que la demande de véhicules importés a progressé de 23 %. Cette évolution redessine le paysage automobile national. Le modèle VinFast Limo Green a dépassé la VF 3, qui dominait le marché en 2025, pour devenir la voiture la plus vendue au Vietnam au premier semestre 2026. Les modèles VF 3 et VF 5 ont également contribué à renforcer la présence des petits SUV, dont la part dans le segment A a augmenté de 29 points de pourcentage par rapport au premier semestre 2024.



À l’échelle de l’ASEAN-6, les véhicules entièrement électriques et hybrides ont représenté environ 32 % des ventes totales sur la période. Au Vietnam, plus de 127 000 voitures particulières électriques et hybrides ont été vendues.



Selon Mohammad Mudasser, expert conseil chez PwC Vietnam, le marché national passe d'un achat à portée symbolique à une utilisation plus quotidienne et pratique des véhicules électriques. Il souligne que la compétitivité à long terme des constructeurs repose sur le réseau de recharge, les solutions financières et la qualité du service après-vente pour maintenir la confiance des consommateurs.



Si les performances de VinFast illustrent le rôle croissant de l’industrie automobile locale, la pérennité de cette dynamique dépendra aussi du développement des infrastructures, de la maîtrise des coûts d’utilisation et de l’amélioration des services associés. -VNA