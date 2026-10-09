Modernisation du système d’irrigation de Bac Hung Hai pour améliorer la qualité de l’eau

Hung Yen (VNA) – Les travaux de modernisation du système d’irrigation de Bac Hung Hai et d’amélioration de la qualité de ses eaux ont été lancés le 9 octobre dans la commune de Nhu Quynh, province de Hung Yen, en présence du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam.

Lancé en 1958, le système d’irrigation de Bac Hung Hai joue un rôle essentiel dans la région. Selon le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Trinh Viet Hung, depuis près de 70 ans, il alimente en eau environ 116.655 hectares de terres agricoles et de zones d’aquaculture. Il constitue également une source d’approvisionnement en eau domestique pour quelque 3,3 millions de personnes. Le système assure par ailleurs le drainage et la prévention des inondations sur près de 198.995 hectares à Hanoï, Hung Yen, Bac Ninh et Hai Phong.

Face aux besoins croissants en eau, aux exigences environnementales, sa modernisation est devenue nécessaire. Le projet comprend trois composantes, dont la première a été lancée le 9 octobre.

En tant qu’organisme chargé de piloter la mise en œuvre du projet, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement s’est engagé à garantir la qualité, la sécurité et le respect des délais des travaux, tout en assurant la continuité de l’approvisionnement en eau et du drainage.

Cérémonie de lancement des travaux de modernisation du système d’irrigation de Bac Hung Hai et d’amélioration de la qualité de ses eaux. Photo: VNA

Lors de l’événement, le dirigeant To Lam a souligné que le développement du système de Bac Hung Hai devait s’inscrire dans la stratégie de sécurité des ressources en eau, de protection de l’environnement et de développement durable du delta du fleuve Rouge. Il a appelé à une meilleure coordination des plans d’investissement et de gestion afin d’assurer une gestion cohérente de l’ensemble du système.

Il a insisté sur la nécessité de traiter les sources de pollution, de contrôler strictement les rejets et d’améliorer la collecte et le traitement des eaux usées des zones urbaines, industrielles et résidentielles ainsi que des villages artisanaux. Il a rappelé que la croissance économique ne devait pas se faire au détriment de l’environnement.

Il a également demandé de moderniser les ouvrages, de développer la surveillance automatique et les systèmes de prévision, ainsi que de mettre en place des données partagées...

Le dirigeant To Lam a en outre appelé à valoriser le potentiel de Bac Hung Hai en associant le développement des infrastructures d’irrigation à celui des zones urbaines, de l’agriculture écologique, des services et du tourisme, tout en préservant les valeurs culturelles et historiques du système.

Il a souligné que Bac Hung Hai ne devait pas être considéré uniquement comme un système d’irrigation et de drainage, mais aussi comme un espace présentant un potentiel économique, écologique, paysager et culturel. Il a appelé à faire de Bac Hung Hai un espace vert, propre, civilisé et moderne, contribuant à améliorer la qualité de vie des habitants.

Il a insisté sur la nécessité de garantir la qualité et l’efficacité des investissements, de renforcer la transparence et la supervision, et de lutter contre la corruption et le gaspillage.

Il a appelé les habitants à participer à la mise en œuvre des projets, à protéger les ouvrages et à préserver les ressources en eau.

À l’issue de la cérémonie, le dirigeant To Lam et les représentants des autorités centrales et locales ont procédé au lancement officiel des travaux. – VNA

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