Le gouvernement valide le développement de la chimie pharmaceutique jusqu’en 2045

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre a officiellement approuvé le nouveau programme de développement de l’industrie de la chimie pharmaceutique jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045, marquant un tournant stratégique pour le secteur.



En vertu de la décision n°1954/QD-TTg du 8 octobre 2026, le programme fixe pour objectif global la modernisation et la haute technicité de l’industrie de la chimie pharmaceutique vietnamienne, afin d’en accroître la valeur ajoutée et la compétitivité.



À cette fin, il cible le renforcement des capacités en matière de recherche, d’innovation, ainsi que d’adoption, de transfert, de maîtrise et de développement des technologies de production ; le déploiement progressif d’une infrastructure industrielle dédiée aux matières premières pharmaceutiques essentielles et stratégiques ; et l’accroissement de l’autonomie nationale afin de réduire la dépendance aux importations.



Ce programme vise à contribue à garantir la sécurité pharmaceutique du pays et à réaliser la Stratégie de développement de l’industrie chimique, le Programme de développement de l’industrie pharmaceutique et de la production nationale de matières premières médicinales, ainsi que la Stratégie nationale de développement du secteur pharmaceutique jusqu’en 2030 avec une vision à l’horizon 2045.



Ce programme doit poser les jalons d’un véritable écosystème industriel intégré, unissant la recherche fondamentale, la formation professionnelle, le transfert de technologies, ainsi que les phases de production et de commercialisation ; intensifier la production et l’exploitation des intrants pharmaceutiques d’origine nationale, développer des produits pharmaco-chimiques à haute valeur ajoutée ; et renforcer la participation du Vietnam aux chaînes de valeur régionales et mondiales.



Objectif 100% de conformité d’ici 2030



À l’horizon 2030, le programme vise à garantir la maîtrise et le transfert des technologies de pointe, à implanter et à développer une filière nationale de production de matières premières pharmaceutiques essentielles et stratégiques dotées d’un avantage concurrentiel ; à priorise le développement des principes actifs, des matières de base, des intermédiaires chimiques et des excipients ; et à renforcer progressivement des capacités industrielles ainsi que la mise sur le marché de produits chimico-pharmaceutiques.



Le programme s’efforce de couvrir environ 20% des besoins nationaux en matières premières pharmaceutiques, en priorisant le renforcement de l’autonomie d’approvisionnement en principes actifs et en intrants essentiels et stratégiques indispensables à la production nationale de médicaments.



Il prévoit la création d’au moins deux centres d’excellence en R&D dédiés à la chimie pharmaceutique de pointe. Conçues selon les standards internationaux, ces infrastructures d’envergure disposeront d’une palette complète de compétences de recherche, de développement de procédés innovants et essais cliniques ou techniques, de changement d’échelle industrielle et de soutien opérationnel à la commercialisation des technologies et des produits chimico-pharmaceutiques.



Le programme prévoit une mise aux normes réglementaires de l’ensemble des sites nationaux de production de principes actifs, d’excipients et de matières premières qui devra s’aligner sur les exigences de qualité, de sécurité chimique et de Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) en vigueur pour chaque catégorie de produits ; et au moins la moitié de ces infrastructures de production devra intégrer des solutions numériques dédiées au pilotage de la fabrication, au management de la qualité et au suivi de la traçabilité.



Il a pour objet la commercialisation de technologies et de produits de chimie pharmaceutique à haute valeur ajoutée. L’accent est mis en priorité sur le développement de solutions capables de se substituer aux importations de matières premières, de satisfaire pleinement les exigences de la production pharmaceutique nationale et d’offrir de réelles perspectives à l’exportation.



Le taux de croissance annuel des exportations de produits chimiques pharmaceutiques à haute valeur ajoutée doit se maintenir à un seuil égal ou supérieur à 10%. En parallèle, le développement progressif de spécialités chimiques pharmaceutiques structure la capacité du secteur à s’intégrer pleinement aux chaînes de valeur ainsi qu’aux marchés régionaux et internationaux.



Le cap de la haute technologie pour 2045



À l’horizon 2045, l’industrie de la chimie pharmaceutique vietnamienne ambitionne de se hisser au rang de secteur de haute technologie moderne, compétitif et à forte valeur ajoutée. Cette transformation reposera sur l’établissement d’un écosystème global intégrant la recherche, l’innovation, le développement technologique, ainsi que les phases de fabrication et de commercialisation. Le pays entend ainsi garantir sa maîtrise technologique et sa compétitivité dans la production des

matières premières et des médicaments essentiels et stratégiques.



Le Vietnam ambitionne de maîtriser la recherche, le développement et la production d’ingrédients chimiques pharmaceutiques à haute valeur ajoutée, tout en assurant son intégration profonde dans les chaînes de valeur régionales et mondiales du secteur.



Le pays s’efforce d’accroître son autonomie dans l’approvisionnement en matières premières pharmaceutiques essentielles face aux risques de crises ou de ruptures logistiques mondiales, et de se positionner comme un acteur majeur de l’industrie pharmaceutique mondiale, capable de participer profondément aux chaînes de valeur valeur régionales et mondiales des industries pharmaceutique et chimique.



Afin d’atteindre les objectifs fixés, le programme articule son action autour de la refonte institutionnelle et législative ; du développement scientifique, technologique et de la valorisation du capital humain par la formation ; de l’intensification de la coopération internationale ; du déploiement d’initiatives de promotion commerciale, d’information et de communication ; et enfin, de la mobilisation active des financements et des investissements.



Soutien aux entreprises dans l’expansion et le transfert technologique



En matière de solutions en matière de science et de technologie, de ressources humaines et de formation, le programme se concentrera sur le développement de technologies fondamentales et avancées, avec l’accent mis sur les domaines de la synthèse, de l’extraction, de la purification, de la biotechnologie, des peptides et de la chimie médicinale, en vue de générer des produits à haute valeur ajoutée.



Par ailleurs, la priorité sera accordée aux projets de nature à substituer les matières premières importées, à structurer des chaînes de valeur industrielles nationales et à promouvoir l’émergence de produits dotés d’un fort potentiel à l’exportation ; au soutien aux technologies émergentes, aux produits innovants et aux excipients de nouvelle génération. Parallèlement, la modernisation des procédés en chimie médicinale est érigée en priorité pour forger un avantage concurrentiel.



L’accent est mis en priorité sur un cursus d’excellence ciblant la chimie de synthèse, la chimie des procédés, la biotechnologie, ainsi que la science des peptides et la chimie analytique, les BPF, l’assurance et le contrôle qualité, les protocoles de validation, le transfert de technologie, le déploiement de la fabrication intelligente, la transformation numérique et la sécurité chimique.



Le programme préconise l’intensification des partenariats entre le tissu entrepreneurial, les établissements d’enseignement supérieur et les centres de recherche, visant à déployer des programmes de formation en parfaite adéquation avec les besoins évolutifs des entreprises.



Renforcement d’une coopération internationale ciblée



Le programme met l’accent sur le renforcement d’une coopération internationale ciblée dans le secteur de la chimie pharmaceutique pour acquérir, assimiler, maîtriser et développer des technologies de pointe, former et attirer des ressources humaines hautement qualifiées, tout en captant des investissements directs sélectifs, et élargir les débouchés commerciaux et accentuer l’intégration du pays au sein des chaînes de valeur régionales et mondiales de cette industrie.



Il prévoit de développer des partenariats ciblés avec les pays forts dans les segments clés de l’industrie : matières premières, intermédiaires chimiques, principes actifs, excipients, biotechnologies, ainsi que technologies pharmaceutiques et chimiques de pointe ; d’intensifier les synergies avec les organismes de recherche, les institutions universitaires et les firmes multinationales du secteur, reconnus pour leur expertise en recherche et développement, en production industrielle et en transfert de technologies.



Le programme envisage également à intensifier la coopération internationale dans les domaines des normes, de la qualité, des essais, des BPF, ainsi que de l’évaluation de la conformité et de l’accréditation ; à développer les capacités du Vietnam en matière de production et d’exportation de matières premières pharmaceutiques ; et à tisser un réseau de partenariats internationaux stratégiques afin de propulser l’essor de l’industrie pharmaceutique. Cette dynamique ciblera prioritairement les initiatives et projets porteurs de résultats tangibles, qu’il s’agisse de transferts technologiques, d’innovations produits, d’engagements financiers, de valorisation du capital humain ou de marchés. - VNA



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