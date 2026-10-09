Le Vietnam renforce le contrôle des prix des produits essentiels

Hanoï (VNA) – Face aux pressions inflationnistes qui persistent au cours des derniers mois de 2026, le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a demandé aux ministères, secteurs et collectivités locales de suivre de près l’évolution de l’offre, de la demande et des prix des produits essentiels, de renforcer la coordination des politiques économiques et de mettre en œuvre des mesures concertées pour maîtriser l’inflation, stabiliser la macroéconomie et soutenir la croissance.
Le 9 octobre, Nguyen Van Thang, vice-Premier ministre et chef du Comité de pilotage de la gestion des prix, a présidé une réunion consacrée à l’évaluation de la gestion et de la régulation des prix au troisième trimestre 2026, ainsi qu’à l’examen des prévisions et des scénarios de régulation pour les derniers mois de l’année.
Présentant le rapport lors de la réunion, le vice-ministre des Finances Tran Quoc Phuong a indiqué que, durant les neuf premiers mois de 2026, les prix du marché avaient globalement augmenté au premier trimestre, diminué au deuxième, puis de nouveau progressé au troisième. Cette évolution s’explique principalement par les variations saisonnières de la demande de consommation, les fluctuations des cours mondiaux des carburants et la hausse des coûts des intrants. Depuis mars, la forte augmentation des prix des carburants et de l’énergie, conjuguée aux perturbations du transport et de la logistique, a accentué les pressions sur les prix intérieurs.
Sur les neuf premiers mois de l’année, l’indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 4,52 % en glissement annuel, tandis que l’inflation sous-jacente a augmenté de 4,26 %. Face à cette situation, le gouvernement et le Premier ministre ont ordonné la mise en œuvre coordonnée de mesures de gestion des prix, de garantie de l’approvisionnement en produits essentiels et de coordination des politiques budgétaire et monétaire. Les contrôles ont également été renforcés afin de lutter contre la spéculation et les manipulations de prix. Les mesures d’exonération et de réduction des taxes et redevances applicables aux carburants ont par ailleurs été maintenues afin d’alléger les coûts des entreprises et des ménages.
Au quatrième trimestre 2026, les pressions sur les prix devraient persister en raison des incertitudes géopolitiques, des risques liés aux marchés énergétiques internationaux, des perturbations potentielles des chaînes d’approvisionnement et de la hausse attendue de l’investissement et de la consommation en fin d’année. Le ministère des Finances a établi deux scénarios d’inflation pour 2026, avec des taux respectifs d’environ 4,5 % et 4,8 %.
Lors de la réunion, Nguyen Van Thang a souligné que l’économie mondiale continuait d’évoluer dans un contexte complexe et imprévisible, marqué par de nombreux risques liés aux chocs d’offre, aux conflits géopolitiques et aux tendances protectionnistes. Ces facteurs affectent directement les chaînes d’approvisionnement, les prix et le commerce international, accentuant les pressions sur la maîtrise de l’inflation au Vietnam.
Le vice-Premier ministre a demandé aux ministères, secteurs et collectivités locales de renforcer leur coordination et de conduire de manière proactive, souple et cohérente les politiques budgétaire, monétaire et les autres politiques macroéconomiques. Il a également insisté sur la nécessité de suivre régulièrement l’évolution de la situation économique nationale et internationale afin de mettre en œuvre en temps utile des mesures permettant de maîtriser l’IPC, de stabiliser la macroéconomie, de préserver les grands équilibres de l’économie et de dégager des marges de manœuvre pour soutenir la croissance.
Parallèlement, les organismes compétents doivent ajuster les prix des biens et services réglementés par l’État selon un calendrier approprié, en évaluant soigneusement leurs effets sur l’IPC. Les contrôles des déclarations et de l’affichage des prix doivent être renforcés, notamment pour les produits essentiels. Les actes de spéculation, de rétention des marchandises, de manipulation des prix ou de hausse abusive des prix à l’occasion de catastrophes naturelles et des périodes de forte consommation, notamment les fêtes du Nouvel An, doivent être sévèrement sanctionnés. Les entreprises sont également appelées à répercuter en temps opportun la baisse des coûts des intrants sur leurs prix de vente, afin de protéger les consommateurs.
Le vice-Premier ministre a chargé la Banque d’État du Vietnam de conduire une politique monétaire proactive et souple, de suivre de près les taux de change, les taux d’intérêt et les flux internationaux de capitaux, et de privilégier les crédits destinés à la production et aux activités commerciales. Le ministère des Finances devra poursuivre la mise en œuvre des mesures d’exonération, de réduction et de report des impôts, taxes et redevances appropriées afin de soutenir les entreprises et les ménages.
Les collectivités locales sont, quant à elles, appelées à déployer activement des programmes de stabilisation du marché et à garantir l’approvisionnement en marchandises pendant la saison des pluies et des tempêtes, en cas de catastrophes naturelles ainsi qu’à l’approche de la fin de l’année. Celles dont l’IPC augmente davantage que la moyenne nationale devront analyser les causes de ces hausses et identifier les facteurs de formation des prix afin d’adopter rapidement des mesures de régulation adaptées, contribuant à maîtriser l’inflation et à promouvoir le développement socio-économique.- VNA
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