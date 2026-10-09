Hanoï mobilise des ressources pour développer ses infrastructures et stimuler la croissance

Hanoï (VNA) – À l’occasion du 72e anniversaire de la Libération de la capitale (10 octobre 1954-2026), Hanoï a organisé, le 9 octobre, des cérémonies d’inauguration, de lancement et de mise en œuvre de 18 ouvrages et projets emblématiques, représentant un investissement total d’environ 127.460 milliards de dôngs. Ces projets concernent notamment les transports, l’environnement, la santé, l’éducation, l’industrie et les services, avec pour objectif de moderniser les infrastructures, d’améliorer les conditions de vie et d’élargir l’espace de développement de la capitale.
Selon la liste publiée par la ville, Hanoï compte au total 292 ouvrages et projets, représentant un investissement global d’environ 384.886 milliards de dôngs. Cette mobilisation de ressources témoigne des efforts déployés pour soutenir le développement socio-économique de la capitale, tout en soulignant la nécessité d’améliorer l’efficacité des investissements et de garantir la qualité ainsi que le respect des délais de réalisation.
Dans le domaine des transports, le projet de la quatrième rocade de la région de la capitale constitue l’un des ouvrages majeurs. Le 9 octobre, un tronçon de 15 km de la route parallèle à cette rocade, reliant la digue de la rive droite du fleuve Rouge et le pont de Hong Ha à l’avenue Thang Long, a été ouvert techniquement à la circulation. La ville prévoit la mise en service technique d’autres tronçons totalisant environ 22 km en novembre et l’achèvement de l’ensemble de la route parallèle en 2026. Une fois achevée, cette infrastructure devrait renforcer les connexions entre Hanoï et les localités voisines, réduire la pression sur le réseau routier existant et favoriser l’expansion urbaine.
Parallèlement, les travaux se poursuivent sur les trois derniers tronçons de la deuxième rocade 2,5, d’une longueur totale d’environ 2,2 km, afin de compléter progressivement cet axe de plus de 19 km conformément au plan d’aménagement. Le projet de voie surélevée le long de la rue Co Linh, reliée à l’autoroute Hanoï-Haiphong, a également été lancé afin d’améliorer la circulation à l’entrée est de la capitale. De son côté, la gare routière de Yen So, dont la capacité est estimée entre 800 et 1.000 mouvements de bus par jour, devrait devenir un nouveau pôle de transport de voyageurs et contribuer à désengorger les gares routières existantes.
Dans le secteur de la logistique, le port fluvial intérieur de Giang Bien représente un investissement d’environ 2.551,8 milliards de dôngs. Sa capacité d’exploitation devrait atteindre un million de tonnes de marchandises par an à l’horizon 2030. Le projet vise à renforcer les liaisons fluviales entre Hanoï, le delta du fleuve Rouge et les ports maritimes de Hai Phong-Lach Huyen, contribuant ainsi à améliorer les capacités de transport de marchandises et à dynamiser les échanges économiques régionaux.
L’amélioration de l’environnement et la lutte contre la pollution de l’eau figurent également parmi les priorités d’investissement de la ville. Le projet de consolidation des digues, de curage et de dépollution de la rivière Nhue représente un investissement préliminaire de plus de 75.000 milliards de dôngs. Il prévoit notamment le curage du lit de la rivière, la consolidation des berges, la collecte et le traitement des eaux usées ainsi que l’amélioration des capacités d’évacuation des eaux.
Le projet de réhabilitation et de dépollution de la rivière Cau Bay, doté d’un investissement d’environ 11.681 milliards de dôngs, prévoit la construction de près de 61 km de canalisations de collecte des eaux usées, de 29 stations de pompage de relevage et de cinq stations d’épuration. Par ailleurs, le système de collecte des eaux usées du bassin S3 et la station d’épuration de Phu Do contribueront à améliorer la qualité de l’environnement dans l’ouest de la capitale.
Dans le secteur industriel, la première phase du parc industriel de Tien Thang couvre plus de 230 hectares, pour un investissement d’environ 4.455 milliards de dôngs. Le projet est orienté vers un modèle de parc industriel écologique, intelligent et à faibles émissions, privilégiant les hautes technologies et l’innovation. Il devrait créer plus de 16.000 emplois et contribuer à la restructuration de l’économie locale ainsi qu’au développement industriel durable.
Hanoï entend également valoriser son patrimoine culturel et historique tout en développant son potentiel touristique. Le projet d’aménagement d’un espace culturel, commercial et touristique dans les 131 arches ferroviaires situées au sud du pont Long Bien vise à associer la préservation de l’architecture historique au développement d’activités artistiques, gastronomiques et artisanales, ainsi qu’à la création d’espaces publics. Le parc safari de Ba Vi, quant à lui, est conçu comme un espace de tourisme écologique associant la découverte de la faune, la recherche et l’éducation à l’environnement. D’autres projets commerciaux et de services à Soc Son et Dong Anh devraient diversifier l’offre touristique et stimuler l’activité économique dans le nord de la capitale.
Dans le domaine des services publics, le deuxième établissement de l’Hôpital de cardiologie de Hanoï, doté de 300 lits, contribuera à renforcer les capacités de prise en charge et de traitement spécialisés. Trois projets d’établissements scolaires modernes à plusieurs niveaux, dans les localités de Thach That, Soc Son et Phu Dong, visent à répondre aux besoins croissants en matière d’éducation. La ville investit également dans un centre de cybersécurité et un centre de serveurs centralisé afin de renforcer les capacités de protection des réseaux et de lutte contre la cybercriminalité.
Lors de la cérémonie, le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, a demandé aux services municipaux, aux autorités locales, aux maîtres d’ouvrage et aux investisseurs d’accélérer les procédures, de mobiliser suffisamment de ressources et de définir clairement les calendriers et les responsabilités. Pour les ouvrages inaugurés ou ouverts techniquement à la circulation, il a insisté sur la nécessité d’achever rapidement les procédures de réception et de remise, afin de permettre leur exploitation dans des conditions de sécurité optimales.
Pour les nouveaux projets, la ville exige une coordination étroite afin de résoudre les difficultés liées à la libération des terrains, aux procédures d’investissement et à la connexion des infrastructures, tout en assurant un contrôle rigoureux de la qualité, des coûts et des délais.
La réalisation coordonnée de ces ouvrages et projets devrait contribuer à moderniser les infrastructures, à améliorer le cadre de vie, à renforcer la qualité des services publics et à créer de nouveaux moteurs de croissance pour Hanoï. La ville souligne que la priorité est désormais de garantir le respect des calendriers, l’efficacité des investissements et des retombées concrètes pour la population et les entreprises.- VNA
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