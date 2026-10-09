Hanoï en automne, entre paysages, souvenirs et découvertes

Hanoï (VNA) – À l’arrivée du mois d’octobre, Hanoï se pare de la douceur de l’automne, avec son soleil doré, sa brise légèrement fraîche et son atmosphère apaisante, invitant habitants et visiteurs à découvrir la capitale au rythme de promenades paisibles, entre paysages, gastronomie traditionnelle et patrimoine urbain.
Des paysages d’automne aux expériences des visiteurs
Dans les premiers jours d’octobre, le lac Hoan Kiem continue d’attirer de nombreux habitants et visiteurs. Le long de ses berges, des massifs de fleurs aux couleurs variées égayent le paysage, entre les arbres centenaires et les reflets de l’eau. Le matin du 9 octobre, tandis que les ouvriers s’affairaient à achever les aménagements floraux, habitants et touristes se promenaient, prenaient des photos et profitaient de la fraîcheur de l’air.
Depuis le lac Hoan Kiem, les visiteurs peuvent poursuivre leur découverte dans les ruelles du vieux quartier, s’arrêter dans des cafés aménagés dans d’anciennes maisons, explorer des lieux culturels ou simplement observer le quotidien des habitants de la capitale.
Pour Maria Lucrecia, 62 ans, originaire de Manille, aux Philippines, le climat est l’un des atouts qui rendent Hanoï particulièrement attachante. De retour dans la capitale pour la deuxième fois, après un premier séjour en octobre trois ans auparavant, elle apprécie toujours autant la douceur du temps et la pureté de l’air. Venue participer à une conférence internationale sur la gouvernance publique, elle en profite pour explorer le vieux quartier avec ses amis, voir passer le train dans les rues et déguster des spécialités locales, notamment le bun cha, à base de porc grillé et de vermicelles de riz, et le pho, une soupe traditionnelle de nouilles de riz.
Ce qu’elle apprécie le plus à Hanoï, ce sont ses habitants, suivis par la nature et la gastronomie. À ses yeux, la convivialité de la population et le climat agréable contribuent largement au charme de la ville.
Pour Myrna Diana, 48 ans, qui découvre Hanoï pour la première fois à l’invitation d’une amie, l’automne est une saison idéale pour parcourir la ville à pied. Au cours de son séjour, elle a visité le vieux quartier et le lac Hoan Kiem, admiré la capitale depuis les hauteurs et goûté à plusieurs spécialités locales. Le bun cha et le pho ont particulièrement retenu son attention. Cette dernière soupe est devenue son plat préféré, qu’elle déguste chaque matin. Enchantée par cette première visite, elle souhaite revenir avec sa famille et ses amis pour leur faire découvrir la capitale vietnamienne.
Cecilia, 56 ans, venue d’Australie, a elle aussi été agréablement surprise dès son arrivée. Elle décrit le climat automnal de Hanoï comme « un véritable paradis » et se dit séduite par les petites boutiques de rue, dont les décorations originales reflètent la personnalité de chacune.
Ces témoignages montrent que le charme automnal de Hanoï ne réside pas seulement dans ses paysages, mais aussi dans des expériences simples et authentiques : flâner dans les rues anciennes, savourer des plats traditionnels, observer la vie quotidienne et apprécier la convivialité des habitants.
L’automne, au cœur des souvenirs des Hanoïens
Pour les visiteurs étrangers, l’automne hanoïen est une invitation à la découverte. Pour ceux qui ont vécu dans la capitale ou y ont leurs racines, il est aussi l’occasion de renouer avec leurs souvenirs.
Nguyen Viet Dung, 83 ans, qui réside aujourd’hui à Hô Chi Minh-Ville, a vécu de nombreuses années à Hanoï. La nostalgie de l’automne l’a incité à revenir cette année dans la capitale. Profitant d’un temps particulièrement agréable, il a redécouvert le vieux quartier, le lac Hoan Kiem et le secteur de Long Bien, tout en rendant visite à des proches et en retrouvant des amis d’enfance. Les saveurs du bun cha et des banh cuon Thanh Tri, de fines crêpes de riz roulées originaires de Thanh Tri, restent pour lui indissociables de ses souvenirs de Hanoï.
Il constate que la ville a évolué, notamment en matière de déplacements et de relations avec les visiteurs. Pourtant, les activités commerciales du vieux quartier conservent, à ses yeux, une familiarité qui lui rappelle le passé.
Bui Quang Dao, dont la famille est liée à l’ancien village de Co Xa, porte lui aussi un regard empreint de mémoire sur les transformations de la capitale. Selon son récit, les origines de sa famille se trouvent dans la zone de l’ancienne citadelle impériale de Thang Long. Après que le roi Ly Thai To eut transféré la capitale à Thang Long, le village fut déplacé vers les terres alluviales situées au milieu du fleuve Rouge et prit le nom de Co Xa, ou Co Xa Nam.
Il se souvient d’un Hanoï autrefois plus paisible, où les vendeurs ambulants animaient régulièrement les rues de leurs appels et où le rythme urbain était moins soutenu. Au fil du temps, la ville est devenue plus dense, les activités commerciales se sont développées et la gastronomie s’est diversifiée. Chaque époque possède toutefois, selon lui, ses caractéristiques propres. L’essentiel est que Hanoï préserve des espaces de calme où habitants et visiteurs puissent se reposer et retrouver un sentiment de sérénité au cœur de la vie moderne.
Faire de l’automne un produit touristique emblématique
Afin de transformer les attraits saisonniers de la capitale en expériences touristiques variées, Vietnam Airlines et la ville de Hanoï ont lancé, en septembre 2026, la campagne « Cham thu Ha Noi » (« Au cœur de l’automne hanoïen »), placée sous le thème « Une saison d’automne, cinq sens, mille émotions ».
Cette initiative associe paysages, gastronomie, musique, sport et activités communautaires. La mise en valeur des produits typiques de l’automne, tels que le com de Lang Vong, préparé à partir de jeunes grains de riz gluant aplatis, les fruits de sau mûrs et les kakis, s’accompagne de programmes musicaux, sportifs et de plein air. Début octobre, la compétition de bateaux-dragons et de stand-up paddle (SUP) de Hanoï, organisée sur le lac de l’Ouest, a ainsi mis en valeur la rencontre entre traditions culturelles et dynamisme contemporain. La course communautaire Run for Love, prévue à la fin du mois, permettra également aux participants de découvrir différents espaces patrimoniaux et urbains de la capitale.
Selon Dang Anh Tuan, directeur général adjoint de Vietnam Airlines, Hanoï dispose d’atouts considérables dans les domaines de l’histoire, de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie urbaine. La mise en valeur conjointe de ces atouts vise à renforcer les liens entre le transport aérien, la culture, le tourisme, le sport et les communautés, tout en contribuant à la création de nouvelles offres touristiques.
Pham Tuan Long, directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de Hanoï, estime que la campagne « Cham thu Ha Noi 2026 » contribue à attirer les visiteurs et à promouvoir les valeurs culturelles et historiques de la capitale. La ville entend poursuivre l’organisation d’événements culturels, artistiques et touristiques afin de valoriser son image, de renforcer son attractivité et de favoriser un développement durable.
Le développement d’offres touristiques autour de l’automne permet de diversifier les expériences et d’inciter les visiteurs à prolonger leur séjour. Leur efficacité à long terme dépend toutefois de la qualité des services, de l’environnement urbain et de la capacité à répondre aux attentes des touristes. Certains visiteurs signalent encore des difficultés, notamment la présence de déchets dans certains espaces publics ou les problèmes de communication en anglais dans certains établissements de restauration.
Ces remarques soulignent que, si les paysages et la richesse culturelle constituent des atouts majeurs, la propreté, la qualité des espaces publics, la communication et les services d’accompagnement influencent également l’expérience des visiteurs. Autant d’aspects auxquels Hanoï doit continuer de prêter attention pour valoriser le tourisme automnal tout en préservant son attractivité tout au long de l’année.
L’automne hanoïen se découvre au fil d’une promenade matinale autour du lac Hoan Kiem, à travers les saveurs d’un plat traditionnel, les devantures originales de petites boutiques ou une pause paisible au cœur de l’agitation urbaine. Pour ceux qui ont longtemps vécu dans la capitale, il est une invitation à renouer avec leurs souvenirs ; pour les nouveaux visiteurs, une occasion de découvrir une ville à l’identité singulière.
Pour que ces émotions deviennent des souvenirs durables et donnent envie de revenir, Hanoï doit continuer à préserver son patrimoine culturel tout en améliorant son environnement, ses infrastructures et ses services touristiques. Certaines destinations restent dans les mémoires grâce à leurs monuments emblématiques ; d’autres se distinguent par une saison. À Hanoï, l’automne incarne une harmonie singulière entre paysages, mémoire collective et vitalité d’une capitale millénaire.- VNA
Voir plus
Les produits OCOP au cœur de nouvelles expériences touristiques en milieu rural
Le Vietnam mise sur la valorisation des produits OCOP à travers des expériences touristiques immersives, en associant découverte des savoir-faire locaux, culture traditionnelle et activités agricoles, afin d’accroître les revenus des populations rurales et de promouvoir un tourisme durable.
Phu Quôc, la nouvelle reine incontestée des paradis insulaires d’Asie en 2026
Phu Quôc se hisse au sommet de l'Asie en décrochant la première place des prestigieux Readers' Choice Awards 2026. Avec un score exceptionnel de 95,26 points, l’«île aux perles» du Vietnam» s'impose désormais comme la destination incontournable de la région.
Le Vietnam figure parmi les adresses dorées de cet automne selon Lonely Planet
Le pays est particulièrement recommandé par Lonely Planet pour le tourisme d'aventure en raison de ses conditions météorologiques favorables durant cette période.
Le Vietnam dans le Top 10 des destinations préférées des lecteurs de Condé Nast Traveler
Le Vietnam se hisse dans le Top 10 des pays les plus appréciés au monde en 2026, selon le classement des lecteurs de Condé Nast Traveler, confirmant l’attrait croissant de la destination grâce à la richesse de ses paysages, de sa culture et de sa gastronomie.
Le Vietnam se hisse dans le top 10 mondial pour la sûreté touristique
Avec un score de 6,52 points pour l'indicateur de "Sûreté et sécurité", le Vietnam se classe au 9e rang mondial en 2026 dans le rapport 2026 sur l’Indice de développement des voyages et du tourisme (TTDI), publié par le Forum économique mondial (WEF).
Alerte sur de faux sites proposant des circuits d’exploration de Son Doong
Oxalis Adventure alerte les voyageurs sur l’apparition de plusieurs faux sites web proposant des circuits d’exploration de la grotte de Son Doong à des fins frauduleuses, et les appelle à vérifier attentivement les informations avant toute réservation ou paiement.
Au-delà de la destination, le MICE mise sur l’expérience pour maximiser sa valeur
En combinant infrastructures de pointe, tissu industriel solide et offre touristique diversifiée (balnéaire, éco-responsable et expériencielle), Hô Chi Minh-Ville s’impose comme une locomotive économique et une destination d'évasion attractive.
Cao Bang lance 160 offres promotionnelles pour attirer 3,1 millions de visiteurs
Cao Bang a lancé 160 offres promotionnelles dans six domaines du tourisme afin d’attirer 3,1 millions de visiteurs en 2026 et de renforcer son image de destination sûre, conviviale et de qualité.
L’âme du voyage fait vibrer le tourisme vietnamien au-delà des stats
La croissance à deux chiffres du nombre d’arrivées internationales au Vietnam au cours des neuf premiers mois de l’année témoigne de la diversification continue des marchés émetteurs, de l’élargissement de l’offre touristique, de l’amélioration de la connectivité aérienne et du renforcement des capacités de service, selon l’Administration nationale du tourisme du Vietnam.
Lâm Dông se rêve en pôle de tourisme de qualité à l’horizon 2030
Lâm Dông ambitionne de faire de son tourisme un moteur économique de premier plan, conjuguant haute qualité, écoresponsabilité et durabilité. Pour réussir ce pari et attirer investisseurs et voyageurs, la province compte valoriser la diversité de ses paysages exceptionnels, la richesse de son patrimoine culturel ainsi que ses précieux atouts côtiers.
Le secteur du voyage appelé à accroître la valeur du tourisme vietnamien
Pour faire du tourisme un nouveau moteur de croissance, les entreprises de voyage sont appelées à renforcer leur rôle dans la mise en relation des marchés, la conception des produits et l’organisation des flux de visiteurs, afin d’accroître la compétitivité et la valeur ajoutée du tourisme vietnamien.
Le Vietnam accueille 17,7 millions de visiteurs internationaux entre janvier et septembre
Le Vietnam a accueilli plus de 17,7 millions de visiteurs internationaux au cours des neuf premiers mois de 2026, soit une hausse de 14,5 % sur un an, confirmant la dynamique de reprise et de croissance du secteur touristique.
Le Vietnam renforce son rayonnement touristique à l’international
Face à la concurrence croissante entre les destinations, le Vietnam entend renforcer sa stratégie de rayonnement touristique international afin d’attirer davantage de visiteurs à forte valeur ajoutée et de consolider sa marque sur les marchés mondiaux.
World Travel Awards 2026 pour l’Asie : Le Vienam honné dans de nombreuses catégories
World Travel Awards 2026 pour l’Asie : LE VIETNAM HONORÉ DANS DE NOMBREUSES CATÉGORIES
Le Vietnam vise à porter la contribution du tourisme à 12% de son PIB d’ici 2030
La résolution n°26-NQ/TW vise une contribution directe au PIB de 10 à 12% d’ici 2030, l’accueil de 45 à 50 millions de visiteurs étrangers et de 160 millions de visiteurs nationaux, ainsi que des recettes totales de 80 à 90 milliards de dollars.
Le Vietnam améliore nettement sa position dans l’indice mondial du tourisme
Le Vietnam se classe au 52e rang sur 110 économies dans l’Indice de développement des voyages et du tourisme (TTDI) 2026 publié le 25 septembre par le Forum économique mondial (WEF), selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam.
Un nouveau train touristique pour relier Hanoï au patrimoine de Ninh Binh
Un nouveau train touristique haut de gamme relie Hanoï à Ninh Binh, offrant aux voyageurs une nouvelle façon de découvrir les paysages et le patrimoine de l’ancienne capitale.
Le Vietnam confirme son attractivité touristique avec des distinctions aux World Travel Awards 2026
Lors de l’édition 2026, le Vietnam a décroché pour la huitième fois le titre de « Destination phare d’Asie » (Asia’s Leading Destination 2026) et pour la quatrième fois celui de « Destination patrimoniale phare d’Asie » (Asia’s Leading Heritage Destination 2026). Graham Cooke, fondateur des World Travel Awards, a souligné que les lauréats incarnent l’excellence et les réalisations du secteur touristique dans une région vaste et dynamique.
Un circuit à Cat Tiên nominé parmi les meilleurs projets touristiques de la planète
La British Guild of Travel Writers (BGTW) a dévoilé trois finalistes pour les BGTW International Tourism Awards 2026, parmi lesquels figure un circuit d’exploration dans le parc national de Cat Tiên .
Un train de luxe Hanoi-Ninh Binh se profile à l’horizon pour sublimer le voyage
La province de Ninh Binh a lancé, le 28 septembre dernier, les essais d’un train touristique six étoiles au départ de Hanoi. Plus qu’un simple déplacement, ce nouveau service propose une expérience immersive haut de gamme, alliant le confort d’aménagements à bord à un accès privilégié aux joyaux patrimoniaux et naturels de la région.