Tourisme

Le Vietnam figure parmi les adresses dorées de cet automne selon Lonely Planet

Le pays est particulièrement recommandé par Lonely Planet pour le tourisme d'aventure en raison de ses conditions météorologiques favorables durant cette période.

Les rizières en terrasses se parent d'or dans le Nord-Ouest du Vietnam. Photo: NDEL
Les rizières en terrasses se parent d'or dans le Nord-Ouest du Vietnam. Photo: NDEL

Hanoi (VNA) – Le Vietnam s’est classé quatrième sur la liste de Lonely Planet des 15 destinations qui représentent les plus grandes tendances de voyage pour l'automne 2026, étant reconnu comme un temps idéal pour le tourisme d’aventure grâce à des conditions météorologiques favorables.

En comparant les ventes de guides de voyage entre fin août et fin septembre 2026, le célèbre guide de voyage a récemment dévoilé sa liste des 15 destinations qui façonneront les principales tendances de voyage de l’automne 2026

Selon Chamidae Ford, rédactrice pour Lonely Planet, les chiffres indiquent que les voyageurs recherchent des escapades chaleureuses vers des destinations où les couleurs automnales sont à leur apogée, ainsi que des voyages dans l’hémisphère sud pour prolonger un peu la chaleur.

L’Asie domine le classement en occupant quatre des cinq premières places, le Vietnam arrivant en quatrième position.

L’été a été agréable tant qu’il a duré, mais la météo a officiellement changé. Les feuilles commencent à se parer de nouvelles couleurs et, aux quatre coins du monde, les voyageurs planifient déjà des escapades automnales pour profiter de la fraîcheur retrouvée et des paysages féeriques de la saison, écrit le guide de voyage.

Lonely Planet décrit l’automne comme la saison où le Vietnam révèle tout son charme. À Hanoi, les températures baissent, rendant agréable la découverte de ses rues sinueuses et animées, tandis que la baie de Ha Long, véritable lieu de rêve, offre une visibilité exceptionnelle et des eaux chaudes idéales pour la baignade.

À Sa Pa et à Hà Giang, les rizières en terrasses se parent des nuances dorées envoûtantes à l’approche de la récolte du riz.

«Plus au sud, les températures plus clémentes s’accompagnent de pluie, mais ne laissez pas une météo quelque peu imprévisible vous empêcher de découvrir l’un des pays les plus magiques au monde», déclare Lonely Planet.

«Muni d’un parapluie, vous pourrez tout de même déguster un bol de pho au coin d’une rue animée de Hanoi, sillonner Hô Chi Minh-Ville à moto ou parcourir à vélo la campagne entourant la ville historique de Hôi An», souligne-t-il.

Le Japon arrive en tête du classement grâce à ses feuillages d’automne et à sa gastronomie, suivi par l’Italie en deuxième position et la Thaïlande en troisième. L’Amérique du Sud occupe la cinquième place.

Parmi les autres destinations asiatiques figurent le Sri Lanka en sixième position, l’Inde en septième, la Chine en huitième et les Philippines en quatorzième.

Les destinations restantes sont le Portugal en neuvième position, la Nouvelle-Zélande en dixième, l’Australie en onzième, l’Afrique en douzième, la Norvège en treizième et New York (États-Unis) en quinzième. – VNA

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#les plus grandes tendances de voyage pour l'automne 2026
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