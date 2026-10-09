Politique

Le Premier ministre Le Minh Hung rend hommage aux monuments historiques de Phnom Penh

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a rendu hommage aux héros et martyrs cambodgiens ainsi qu’au défunt roi Norodom Sihanouk, réaffirmant à cette occasion l’attachement du Vietnam à l’amitié traditionnelle et à la coopération durable entre les deux pays.

Le Premier ministre Le Minh Hung dépose une gerbe au monument commémoratif du défunt roi Norodom Sihanouk, à Phnom Penh. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung dépose une gerbe au monument commémoratif du défunt roi Norodom Sihanouk, à Phnom Penh. Photo : VNA

Phnom Penh (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Royaume du Cambodge, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et la délégation de haut rang du Vietnam se sont rendus, dans l’après-midi du 9 octobre, dès leur arrivée à Phnom Penh, au Monument de l’Indépendance, au monument commémoratif du défunt roi Norodom Sihanouk et au Monument de l’Amitié Cambodge-Vietnam, où ils ont déposé des gerbes et rendu hommage aux personnalités et aux héros honorés en ces lieux.

Dans une atmosphère solennelle, au Monument de l’Indépendance, le Premier ministre Le Minh Hung et la délégation vietnamienne ont observé une minute de silence en mémoire des héros et martyrs cambodgiens tombés pour l’indépendance nationale. Érigé pour commémorer l’indépendance du Cambodge, le monument marque le recouvrement de l’indépendance du pays après la domination coloniale française, le 9 novembre 1953, et rend hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté du peuple cambodgien.

Au monument commémoratif du défunt roi Norodom Sihanouk, le chef du gouvernement vietnamien et la délégation ont exprimé leur profond respect pour le rôle majeur joué par le défunt roi Norodom Sihanouk dans le développement du Cambodge, ainsi que leur reconnaissance pour ses contributions inestimables à l’amitié entre les peuples vietnamien et cambodgien. Érigé en mémoire du roi Norodom Sihanouk (1922-2012), ce monument rappelle également qu’il fut un grand ami du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens.

vnanet_potal-thu-tuong-dat-hoa-tai-dai-tuong-niem-co-quoc-vuong-campuchia-norodom-sihanouk-9076700.jpg
Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung dépose une gerbe au Monument de l’Amitié Cambodge-Vietnam, dans la capitale Phnom Penh. Photo : VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung et sa suite se sont également recueillis au Monument de l’Amitié Cambodge-Vietnam et y ont déposé des gerbes. Édifié à la fin des années 1980, ce monument commémore les sacrifices des héros, des martyrs et des soldats volontaires vietnamiens venus aider l’armée et le peuple cambodgiens à renverser le régime génocidaire des Khmers rouges et à faire renaître le pays. Symbole sacré de la solidarité internationale sincère et de l’entraide fidèle entre les deux peuples, il rappelle aux générations actuelles la nécessité de continuer à cultiver les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale et durable entre les deux pays.

Effectuée les 9 et 10 octobre, à l’invitation du Premier ministre cambodgien Hun Manet, cette visite officielle revêt une importance diplomatique particulière. Elle réaffirme les priorités constantes de la politique extérieure du Vietnam dans son nouveau mandat : agir de manière proactive, consolider la confiance politique et traduire résolument les engagements bilatéraux en résultats concrets.

La visite réaffirme également l’attachement du Vietnam aux relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale et durable avec le Cambodge, ainsi que sa volonté constante de consolider et de développer ces relations, tout en renforçant la confiance politique et la coordination entre les dirigeants de haut rang des deux pays. - VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam #Cambodge
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Le Premier ministre Lê Minh Hung et la présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne Khuon Sudary. Photo : VNA

Entrevue entre le Premier ministre Lê Minh Hung et la présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne Khuon Sudary

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et la présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne, Khuon Sudary, ont souligné, le 9 octobre à Phnom Penh, l’importance de consolider la solidarité et l’amitié traditionnelles entre les deux pays, de renforcer la coopération bilatérale et de promouvoir les échanges entre les populations, notamment les jeunes générations.

Le Premier ministre Le Minh Hung quitte Vientiane, concluant ainsi sa visite officielle au Laos. Photo : VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung achève avec succès sa visite officielle au Laos

Le succès de la visite officielle du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung au Laos contribue à approfondir et à consolider l’amitié grandiose, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos, afin de les rendre plus profondes, plus concrètes et plus efficaces dans cette nouvelle ère de développement.

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang (à droite) et l’ambassadrice de la République de Corée au Vietnam, Lee Mi-yon. Photo : baoquocte.vn

Année de l’APEC 2027 : Hanoi et Séoul partagent leur expertise organisationnelle

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a appelé les deux parties à maintenir une coordination étroite pour préparer et organiser avec succès les visites et réunions de haut niveau à venir, tout en renforçant le partage d’expériences et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, en particulier alors que le Vietnam se prépare à accueillir l’Année de l’APEC 2027.

Échanges culturels, sportifs et touristiques des zones frontalières Vietnam-Laos 2022. Photo : VNA

Le Vietnam et le Laos sensibilisent les chefs des villages frontaliers au droit

La conférence visait à aider les responsables, les forces spécialisées et les chefs de village à mieux comprendre les politiques et les lois relatives aux frontières, renforçant ainsi leur sens des responsabilités en matière de gestion et de protection de la ligne frontière et des bornes frontalières, de maintien de l’ordre public et de promotion du développement économique dans les zones frontalières.

Le secrétaire général et président Tô Lâm (à droite) et le président José Raúl Mulino, lors de leur entretien, à Hanoi, le 6 octobre 2026. Photo : VNA

Le Vietnam et le Panama franchissent un cap historique dans leur coopération

L’un des résultats majeurs de la visite du président panaméen José Raúl Mulino a été le renforcement du cadre institutionnel et juridique de la coopération, concrétisé par la signature de dix documents importants couvrant les domaines de la sécurité, de l’agriculture, des transports, des douanes, du tourisme, de la formation et du commerce.