Politique

Le Premier ministre Le Minh Hung arrive à Phnom Penh pour une visite officielle au Cambodge

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a entamé le 9 octobre une visite officielle au Cambodge afin de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines et de consolider les relations d’amitié entre les deux pays.

Le Premier ministre Le Minh Hung arrive à Phnom Penh pour une visite officielle au Cambodge. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung arrive à Phnom Penh pour une visite officielle au Cambodge. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) – Le Premier ministre du vietnam Le Minh Hung est arrivé, vendredi après-midi, 9 octobre, à l’aéroport international Techo, à Phnom Penh, pour entamer une visite officielle au Royaume du Cambodge, à l’invitation de son homologue cambodgien Hun Manet.

La délégation vietnamienne a été accueillie par le ministre cambodgien du Plan, Bin Trachhai, représentant du Comité national d’organisation des fêtes nationales et internationales, le secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ung Rachana, l’ambassadrice du Cambodge au Vietnam, Touch Sopharath, ainsi que des responsables du département Asie-Pacifique de ce ministère.

Du côté vietnamien, étaient présents l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Minh Vu, des représentants des agences vietnamiennes au Cambodge, des cadres et employés de l’ambassade, ainsi que de nombreux membres de la communauté d’origine vietnamienne dans le pays.

Il s’agit de la première visite officielle du Premier ministre Le Minh Hung au Cambodge. Cette visite revêt une importance particulière et témoigne de la haute priorité accordée par le Parti, l’État et le gouvernement vietnamiens aux relations bilatérales.

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Le Premier ministre du vietnam Le Minh Hung est arrivé, vendredi après-midi, 9 octobre, à l’aéroport international Techo, à Phnom Penh

Elle contribuera à approfondir davantage les liens entre les deux pays, fondés sur le principe de « bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération globale et durabilité à long terme ».

Selon le programme prévu, le Premier ministre Le Minh Hung et les hauts dirigeants cambodgiens échangeront de manière approfondie sur des mesures concrètes visant à promouvoir la coopération, notamment dans les domaines répondant aux besoins et aux intérêts des deux pays.

La visite permettra également de renforcer la coopération dans l’éducation et la formation, le développement des ressources humaines, les sciences et les technologies, ainsi que dans de nouveaux secteurs adaptés aux exigences du développement de chaque pays. Les échanges populaires, notamment entre les jeunes générations, seront également encouragés.

Cette visite constitue enfin une étape préparatoire concrète à la célébration, en 2027, du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge. -VNA

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