Trois projets prioritaires pour dynamiser le Centre financier international à Da Nang

Da Nang (VNA) - La ville de Da Nang a élaboré trois projets prioritaires pour la première phase de fonctionnement du Centre financier international du Vietnam à Da Nang (VIFC-DN), a annoncé Dang Dinh Duc, vice-président permanent de l’organe exécutif du VIFC-DN.

Ces projets portent sur la mobilisation de capitaux étrangers pour financer le développement, grâce à l’attraction de sociétés de gestion d’actifs et de fonds d’investissement ; la création et l’expérimentation d’une bourse de matières premières ; ainsi que le lancement à titre expérimental d’une plateforme de négociation internationale de crédits carbone volontaires, liée aux actifs environnementaux et aux instruments de financement climatique.

Ces derniers temps, le VIFC-DN a multiplié les échanges avec des sociétés de gestion de fonds et d’actifs, des fonds souverains étrangers et des banques étrangères susceptibles de fournir des services de conservation d’actifs répondant aux conditions nécessaires pour la mise en œuvre des projets.

Le VIFC-DN entend mobiliser et déployer des capitaux internationaux pour financer les grands projets d’infrastructures de Da Nang et du pays, ainsi que des projets privés de grande envergure dans les domaines de l’énergie, des ports et de la logistique, des infrastructures numériques, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, des technologies financières et du financement des chaînes d’approvisionnement, en lien avec la zone de libre-échange de Da Nang.

Le VIFC-DN a engagé des discussions avec les partenaires concernés, les entreprises d’import-export et les localités disposant d’importantes ressources en matières premières sur la création d’une bourse de matières premières au sein du centre. Il est prévu de mettre en place un marché de négociation physique pour le café Robusta, le poivre, les granulés de bois...

Le VIFC-DN étudie par ailleurs les conditions nécessaires à l’élargissement progressif des échanges à d’autres matières premières stratégiques, telles que le caoutchouc, le riz, la noix de cajou et le cacao, ainsi qu’à des produits vietnamiens spécifiques à forte valeur économique, comme le ginseng de Ngoc Linh et les produits issus des nids de salanganes, sous réserve que les conditions réglementaires requises soient remplies.

Au-delà de la mobilisation de capitaux, le VIFC-DN ambitionne de devenir une plateforme de structuration et de distribution de financements destinés à soutenir la transition verte du Vietnam. Il mène actuellement des études avec ses partenaires en vue de mettre à l’essai un programme de création d’actifs environnementaux dans la ville de Da Nang, qui pourrait ensuite être étendu au Centre et aux Hauts Plateaux du Centre.

Le centre élabore également un projet de création d’une plateforme d’échange de crédits carbone, axée dans un premier temps sur deux catégories de produits prioritaires : les crédits carbone volontaires et les crédits d’élimination du carbone.

En parallèle, le VIFC-DN prévoit de développer un marché des matières premières articulé autour du commerce et du financement des chaînes d’approvisionnement. Il mettra à l’essai plusieurs projets de crédits carbone de taille adaptée afin de faciliter les transactions avec des investisseurs, des organismes internationaux d’enregistrement et de grands acheteurs mondiaux.

Enfin, le centre se concentrera sur la mise en place du cadre juridique et des infrastructures techniques nécessaires pour expérimenter, dans un environnement contrôlé, les activités de tokenisation des actifs. - VNA