Économie

Produits aquatiques : le Vietnam vise 12 milliards de dollars d’exportations en 2026

​Avec une production de près de 7,9 millions de tonnes sur les neuf premiers mois de 2026, en hausse de 3,9 % sur un an, le secteur aquatique vietnamien dispose d’une base solide pour atteindre son objectif de 12 milliards de dollars d’exportations annuelles, malgré la hausse des coûts de production et le ralentissement de la demande sur certains marchés.

Transformation de poulpes destinés à l’exportation vers le marché japonais au sein de l’entreprise Huy Nam, dans la province d’An Giang. Photo: VNA
Transformation de poulpes destinés à l’exportation vers le marché japonais au sein de l’entreprise Huy Nam, dans la province d’An Giang. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, la production aquatique vietnamienne a maintenu sa croissance en septembre, portée par les récoltes de crevettes d’eau saumâtre, la stabilité de l’élevage de pangasius et des conditions favorables à la pêche maritime.

Sur les neuf premiers mois de 2026, la production totale a atteint près de 7,9 millions de tonnes, en hausse de 3,9 % sur un an. Elle comprend 5,41 millions de tonnes de poissons (+2,8 %), près de 1,38 million de tonnes de crevettes (+7,1 %) et 1,1 million de tonnes d’autres produits aquatiques (+5,8 %).

L’aquaculture demeure le principal moteur de cette croissance, grâce notamment à l’application des technologies modernes. Dans le delta du Mékong, les modèles associant élevage de crevettes et riziculture ou sylviculture continuent de faire leurs preuves, tandis que l’élevage intensif et de haute technologie se développe.

Sur le plan commercial, les crevettes et le pangasius restent les principaux produits d’exportation. Selon l’Association vietnamienne des producteurs et exportateurs de produits aquatiques (VASEP), les exportations de crevettes ont atteint 3,75 milliards de dollars en neuf mois, soit une progression de 11 % sur un an. Représentant environ 41 % des recettes totales du secteur, elles subissent toutefois une concurrence accrue et un ralentissement de la demande. Les prix des crevettes à pattes blanches ont ainsi reculé dans certaines zones du delta du Mékong.

Les exportations de pangasius ont, quant à elles, rapporté 1,74 milliard de dollars, en hausse de 10,7 %. La contraction de l’offre de certains poissons blancs sauvages ouvre de nouvelles perspectives au pangasius vietnamien, apprécié pour sa compétitivité et la stabilité de son approvisionnement. Au Japon, sa commercialisation par Kyokuyo constitue un signal encourageant, malgré la taille encore modeste de ce marché.

Le ministère prévoit une possible remontée des prix des crevettes et du pangasius au quatrième trimestre, sous l’effet d’une offre plus limitée et de l’intensification des achats des entreprises à l’approche des fêtes de fin d’année.

Selon Phung Duc Tien, président de l’Association vietnamienne des produits aquatiques, l’objectif de 12 milliards de dollars d’exportations reste réalisable. Un éventuel ralentissement au quatrième trimestre serait davantage lié à la hausse des coûts des matières premières et du carburant qu’à une pénurie d’approvisionnement.

La VASEP anticipe néanmoins un essoufflement des exportations après leur accélération au troisième trimestre. De nombreuses commandes destinées aux fêtes de fin d’année ayant été livrées par anticipation, la demande supplémentaire pourrait ralentir. Les marchés chinois et de l’ASEAN devraient continuer de soutenir les exportations, sans toutefois compenser entièrement le tassement observé aux États-Unis, dans l’Union européenne et au Japon.

Pour atteindre l’objectif annuel, le secteur devra sécuriser ses approvisionnements, renforcer les liens entre éleveurs, pêcheurs et transformateurs, maîtriser les coûts et adapter son offre aux marchés. Au-delà des volumes produits, la compétitivité, la qualité et la valeur ajoutée seront déterminantes pour les résultats de fin d’année. – VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Produits aquatiques #exportations
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