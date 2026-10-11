Renforcer la coopération parlementaire pour dynamiser les relations Vietnam-Chine

Hanoï (VNA) - La visite officielle en Chine du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, devrait renforcer la coopération entre les organes législatifs des deux pays et donner un nouvel élan aux relations bilatérales, a estimé le professeur Zhu Chenming, directeur honoraire de l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est, relevant de l’Académie des sciences sociales de la province chinoise du Yunnan.

Dans un entretien accordé au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Pékin, à l’occasion de cette visite, le professeur a affirmé qu’il s’agissait d’une étape importante pour renforcer la coopération entre l’Assemblée populaire nationale de Chine et l’Assemblée nationale du Vietnam. Cette visite revêt une grande importance pour favoriser les échanges d’expériences entre les deux organes législatifs et promouvoir le développement des relations Vietnam-Chine.

Tout d’abord, elle témoigne une nouvelle fois de la régularité des échanges de haut niveau entre les deux pays et reflète l’importance particulière que leurs dirigeants accordent au développement des relations bilatérales. Elle contribue également à encourager les organes législatifs des deux pays à mettre en œuvre les conceptions communes dégagées par les dirigeants des deux Partis et des deux États, ainsi qu’à promouvoir une coopération législative concrète.

Le professeur Zhu Chenming a par ailleurs souligné l’importance de la deuxième session du Comité de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine, que M. Tran Thanh Man présidera dans le cadre de sa visite.

La première session s’était tenue au Vietnam en août 2025. Les deux parties y avaient échangé leurs points de vue sur plusieurs sujets, notamment l’élaboration de la législation en matière de sécurité nationale et la promotion de la coopération économique, commerciale et scientifique et technologique sous l’angle législatif.

Si la première session a permis de jeter les bases du mécanisme de coopération, la deuxième devrait contribuer à son institutionnalisation et aborder des questions plus larges et plus concrètes, notamment le renforcement de la connectivité stratégique, les échanges d’expertise entre les organes législatifs et la coopération entre les organes législatifs locaux.

Évoquant la coopération actuelle entre les organes législatifs des deux pays, le professeur chinois a indiqué que celle-ci ne cessait de se développer et de se renforcer.

Les deux parties entretiennent des interactions et des échanges étroits. Outre les visites de haut niveau entre les dirigeants des deux organes législatifs, les commissions spécialisées, les groupes de députés et les conseils populaires locaux maintiennent également des échanges sous diverses formes telles que les réunions en ligne, les visites réciproques entre organes spécialisés et les activités des groupes d’amitié.

Les domaines de coopération continuent de s’élargir, couvrant de nombreux aspects : partage d’expériences en matière de construction de l’État de droit, de travail législatif et de contrôle, afin de perfectionner les systèmes de gouvernance moderne des deux pays ; échanges d’expériences législatives et de contrôle dans les domaines financier et économique, dans le but de créer un environnement juridique favorable au développement des deux pays.

Les deux parties maintiennent également des consultations et une coordination étroites au sein des forums parlementaires internationaux et régionaux, notamment l’Union interparlementaire (UIP) et l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA).

Le professeur Zhu Chenming a souligné que l’Assemblée populaire nationale de Chine et l’Assemblée nationale du Vietnam jouaient un rôle important dans l’ensemble des relations bilatérales. Plusieurs déclarations communes entre les deux pays ont défini le renforcement de la coopération entre leurs organes législatifs comme un élément clé de la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine.

Enfin, il a fait remarquer qu’il existait encore de nombreuses possibilités de coopération entre les deux organes législatifs. - VNA