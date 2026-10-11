Politique

Le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man part pour une visite officielle en Chine

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a quitté Hanoï le 11 octobre pour une visite officielle en Chine, où il coprésidera la deuxième réunion du Comité de coopération parlementaire Vietnam-Chine.

Le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man part pour une visite officielle en Chine

Hanoï (VNA) – Le 11 octobre, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a quitté Hanoï pour effectuer une visite officielle en Chine et coprésider la 2e réunion du Comité de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et l'Assemblée populaire nationale de Chine, à l'invitation de Zhao Leji, président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale chinoise.

La délégation officielle comprend notamment Le Hoai Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères ; Nguyen Doan Anh, membre du Comité central du Parti, vice-président de l'Assemblée nationale et président du Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam-Chine ; et Le Tien Chau, membre du Comité central du Parti et vice-Premier ministre.

Il s'agit de la première visite en Chine du président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, en qualité du plus haut législateur vietnamien. Ce déplacement vise à poursuivre la mise en œuvre de la politique étrangère définie lors du 14e Congrès national du Parti, à renforcer l’efficacité de la coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et l'Assemblée populaire nationale de Chine et à réaffirmer le rôle important de la coopération parlementaire dans le partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine. - VNA

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