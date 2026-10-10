Vietnam-Chine : un universitaire chinois souligne le rôle de la coopération parlementaire

Pékin (VNA) – Dans un entretien accordé à la VNA, le professeur Mi Liang, directeur du Centre de recherche sur l'Asie du Sud-Est de l'Université des langues étrangères de Beijing, a estimé que les relations entre l'Assemblée nationale du Vietnam et l'Assemblée populaire nationale (APN) de Chine avaient atteint un niveau élevé, grâce à des échanges réguliers de haut niveau et à des mécanismes de coopération de plus en plus structurés, contribuant ainsi à la construction d'une Communauté d'avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique.



Selon lui, la création du Comité de coopération entre les deux organes législatifs a permis de mettre en place un cadre de coordination de leurs échanges.



Le professeur a en outre souligné que la coopération parlementaire constituait un volet important du partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine, contribuant à renforcer la confiance politique, à améliorer le cadre juridique de la coopération bilatérale et à consolider les liens entre les deux peuples.



S’agissant de la prochaine visite en Chine du président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, le professeur Mi Liang a exprimé l'espoir qu'elle permettrait d'approfondir la coopération parlementaire et de faire progresser la construction de la Communauté d'avenir partagé entre les deux pays.



Il a également évoqué les possibilités de coopération dans des domaines concrets tels que les liaisons ferroviaires, l'agriculture, l'électricité, les minerais ainsi que les sciences et technologies, en soulignant l'importance d'adapter les cadres juridiques et les politiques pour faciliter la réalisation des projets communs.



Enfin, il a préconisé de renforcer le rôle des groupes parlementaires d'amitié, ainsi que les échanges entre les jeunes, les organisations sociales ainsi que les milieux éducatifs et culturels, afin de consolider les liens entre les populations des deux pays. Dans le cadre de la coopération multilatérale, il a appelé les organes législatifs des deux pays à renforcer leur coordination au sein des forums parlementaires internationaux et régionaux. - VNA