Politique

Vietnam-Chine : renforcer la coopération entre les organes législatifs

Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, effectuera une visite officielle en Chine du 11 au 15 octobre, marquée par la deuxième réunion du Comité de coopération entre les organes législatifs des deux pays.

Le 31 août 2025 à Hanoï, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, et le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN) de Chine, Zhao Leji, coprésident la première réunion du Comité de coopération entre les deux organes législatifs. Photo : VNA
Le 31 août 2025 à Hanoï, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, et le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN) de Chine, Zhao Leji, coprésident la première réunion du Comité de coopération entre les deux organes législatifs. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – À l'invitation de Zhao Leji, président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN) de Chine, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, effectuera une visite officielle en Chine du 11 au 15 octobre 2026. Il coprésidera à cette occasion la deuxième réunion du Comité de coopération entre les deux organes législatifs.

Il s'agira de sa première visite en Chine en tant que président de l'Assemblée nationale, dans un contexte de développement des relations bilatérales.

Des avancées importantes dans les relations Vietnam-Chine

Le Vietnam et la Chine ont établi leurs relations diplomatiques le 18 janvier 1950. En décembre 2023, les deux pays ont décidé d’approfondir leur partenariat de coopération stratégique intégral et de construire une Communauté d'avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique.

Lors de la visite d'État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, en Chine, en avril 2026, les deux parties ont publié une déclaration commune sur l'approfondissement de leur partenariat de coopération stratégique intégral, la promotion de la construction de la Communauté d'avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique, et signé 32 documents de coopération dans de nombreux domaines.

Sur le plan économique, la Chine demeure le premier partenaire commercial du Vietnam depuis plus de vingt ans. Au cours des huit premiers mois de 2026, les échanges bilatéraux ont atteint 216,1 milliards de dollars, en hausse de 35,2 % sur un an. À la fin juillet 2026, la Chine comptait plus de 7.000 projets d'investissement en vigueur au Vietnam, représentant près de 37 milliards de dollars de capitaux enregistrés, ce qui la plaçait au sixième rang des 153 pays et territoires investisseurs.

Renforcer la coopération parlementaire

La coopération entre l'Assemblée nationale vietnamienne et l'Assemblée populaire nationale chinoise constitue un volet important des relations bilatérales. L'accord de coopération signé entre les deux institutions en 2024 est mis en œuvre dans de bonnes conditions.

La deuxième réunion du Comité de coopération entre les deux organes législatifs constituera le temps fort de la visite du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man.

Selon le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu, cette visite contribuera à consolider les relations Vietnam-Chine et à renforcer l'efficacité de la coopération parlementaire, qui constitue l'un des piliers du partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux pays.

De son côté, l'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a indiqué que cette deuxième réunion permettrait aux deux parties de faire le point sur la mise en œuvre de leurs engagements, de définir les priorités de coopération pour la prochaine période et de renforcer les échanges d'expériences en matière de législation, de supervision parlementaire et de développement institutionnel. - VNA

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