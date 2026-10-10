Politique

Le Premier ministre vietnamien rend des visites de courtoisie au roi et à la reine mère du Cambodge

Le Premier ministre Le Minh Hung a rencontré le 10 octobre le roi Norodom Sihamoni et la reine mère Norodom Monineath Sihanouk, réaffirmant l'importance des liens d'amitié entre le Vietnam et le Cambodge.

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung (à gauche) rend une visite de courtoisie au roi du Cambodge, Norodom Sihamoni (à droite). Photo : VNA
Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung (à gauche) rend une visite de courtoisie au roi du Cambodge, Norodom Sihamoni (à droite). Photo : VNA

Phnom Penh (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a rendu des visites de courtoisie au roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, et à la reine mère Norodom Monineath Sihanouk, le 10 octobre au Palais royal de Phnom Penh.

Lors de sa rencontre avec le roi Norodom Sihamoni, le chef du gouvernement vietnamien s’est réjoui d’effectuer sa première visite au Cambodge depuis sa prise de fonctions. Il a félicité le peuple cambodgien pour les progrès remarquables accomplis dans le développement du pays et salué le renforcement du rôle et de la position du Cambodge sur la scène régionale et internationale.

Le Premier ministre a souligné que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens n’oublieraient jamais le soutien et l’aide apportés au Vietnam par le défunt roi Norodom Sihanouk, la reine mère Norodom Monineath Sihanouk, le roi Norodom Sihamoni, ainsi que par les générations de dirigeants et le peuple cambodgiens.

À l’approche de l’Année de l’amitié Vietnam-Cambodge 2027, marquant le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, les organismes compétents des deux parties coopéreront étroitement pour organiser les activités commémoratives, a-t-il indiqué. Ces célébrations mettront à l’honneur l’amitié traditionnelle, la solidarité et l’entraide entre les deux peuples.

Le roi Norodom Sihamoni a chaleureusement salué la première visite du dirigeant vietnamien au Cambodge en tant que Premier ministre et a rappelé l’amitié traditionnelle entre les deux pays, dont les fondements ont été posés par le Président Ho Chi Minh et le défunt roi Norodom Sihanouk, puis cultivés par des générations de dirigeants et les peuples des deux pays.

Le souverain s’est dit convaincu que, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, dirigé par le secrétaire général et président de la République To Lam, et grâce aux efforts du gouvernement, de l’Assemblée nationale et du peuple vietnamiens, le Vietnam continuerait d’enregistrer de nouveaux succès dans son développement. Il a également exprimé sa reconnaissance pour le soutien précieux apporté par le Parti, l’État et le peuple vietnamiens au Cambodge.

Les deux dirigeants ont constaté avec satisfaction le développement des relations bilatérales et sont convenus de continuer à renforcer les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle et de coopération intégrale, durable et à long terme entre le Vietnam et le Cambodge.​

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Au Palais royal, le Premier ministre Le Minh Hung rend également une visite de courtoisie à la reine mère Norodom Monineath Sihanouk. Photo : VNA


Au Palais royal, le Premier ministre Le Minh Hung a également rendu une visite de courtoisie à la reine mère Norodom Monineath Sihanouk. Il lui a transmis les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, ainsi que celles des autres hauts dirigeants vietnamiens, et a exprimé le souhait d’accueillir prochainement le roi et la reine mère au Vietnam pour une visite et un séjour de repos. - VNA

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