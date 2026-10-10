Hanoï (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a quitté l’aéroport international de Techo, à Phnom Penh, à la mi-journée du 10 octobre, au terme d’une visite officielle de deux jours au Cambodge, effectuée à l’invitation de son homologue cambodgien, Samdech Hun Manet.



Au cours de cette visite, le Premier ministre Le Minh Hung s’est entretenu avec son homologue Hun Manet. Il a également rencontré la présidente de l’Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Khuon Sudary, ainsi que le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et du Sénat, Samdech Hun Sen. Il a par ailleurs rendu une visite de courtoisie au roi Norodom Sihamoni et rencontré la reine mère Norodom Monineath Sihanouk.



Le Premier ministre vietnamien conclut avec succès sa visite officielle au Cambodge. Photo : VNA

Le Premier ministre a aussi coprésidé le Forum d'affaires Vietnam-Cambodge 2026, rencontré des dirigeants et des jeunes exemplaires de l'Union des fédérations de jeunes du Cambodge (UYFC) et visité l'entreprise Angkormilk ainsi que l'ambassade du Vietnam au Cambodge.



Les deux Premiers ministres vietnamien et cambodgien ont assisté à la cérémonie d’échange de six documents de coopération bilatérale portant sur la sécurité, la prévention et la lutte contre la drogue, le commerce, la culture, l’éducation et la formation. Ces accords constituent des avancées concrètes dans la mise en œuvre des orientations de coopération définies par les dirigeants des deux pays.



Lors du Forum d’affaires Vietnam-Cambodge 2026, en présence des deux chefs de gouvernement, des organismes et des entreprises des deux pays ont échangé cinq documents de coopération.



La première visite officielle du Premier ministre Le Minh Hung au Cambodge en tant que chef du gouvernement vietnamien constitue une activité diplomatique importante, témoignant de la grande importance que le Parti, l'État et le gouvernement vietnamiens accordent aux relations avec ce pays voisin.



Les activités inscrites au programme de cette visite contribuent à consolider la confiance politique, à promouvoir la coopération intégrale et à renforcer les liens économiques ainsi que les échanges entre les peuples, à l'approche du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge (24 juin 1967 – 24 juin 2027). - VNA