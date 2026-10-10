Politique

La Slovénie apprécie les perspectives de coopération multiforme avec le Vietnam

La Slovénie considère le Vietnam comme un partenaire important en Asie du Sud-Est et souhaite renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines prometteurs.

L'ambassadeur du Vietnam en Autriche, également accrédité en Slovénie, Vu Le Thai Hoang (à gauche), et le ministre slovène des Affaires étrangères et européennes, Tone Kajzer. Photo : VNA
L'ambassadeur du Vietnam en Autriche, également accrédité en Slovénie, Vu Le Thai Hoang (à gauche), et le ministre slovène des Affaires étrangères et européennes, Tone Kajzer. Photo : VNA

Ljubljana (VNA) – Le 8 octobre, à Ljubljana, l'ambassadeur du Vietnam en Autriche, également accrédité en Slovénie, Vu Le Thai Hoang, a rendu une visite de courtoisie au ministre slovène des Affaires étrangères et européennes, Tone Kajzer. La rencontre visait à faire avancer la mise en œuvre des orientations de coopération convenues par les deux pays en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre dernier.

Lors de la rencontre, le ministre Tone Kajzer s'est félicité des résultats de son entretien avec le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, à New York. Saluant la visite de travail de l'ambassadeur Vu Le Thai Hoang, il a souligné l'importance de traduire les accords conclus en programmes de coopération concrets. Il a affirmé que la Slovénie considérait le Vietnam comme un partenaire important en Asie du Sud-Est, tout en saluant ses réalisations économiques et son rôle croissant sur la scène internationale.

De son côté, l'ambassadeur Vu Le Thai Hoang a félicité Tone Kajzer pour sa nomination à la tête de la diplomatie slovène, ainsi que la Slovénie pour l'achèvement de son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a souligné qu'après plus de 30 ans de relations diplomatiques, le Vietnam et la Slovénie disposaient encore d'un potentiel considérable pour renforcer leurs relations bilatérales et élargir leur coopération dans les domaines d'intérêt commun.

Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération économique, commerciale et en matière d'investissement, en se concentrant sur des secteurs prometteurs tels que les sciences et technologies, l'intelligence artificielle (IA), l'innovation, la biotechnologie, les énergies vertes, l'énergie nucléaire et la logistique.

L'ambassadeur vietnamien a proposé que la Slovénie ratifie rapidement l'Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne (EVIPA) et soutienne la levée rapide du « carton jaune » imposé par l'UE aux produits halieutiques vietnamiens en raison de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Il a également proposé de renforcer les liaisons entre le port slovène de Koper et les ports vietnamiens, ainsi que les liens entre les entreprises et les localités des deux pays.

Un autre sujet important a porté sur les perspectives de coopération dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle, notamment dans les secteurs de la santé, des soins infirmiers et de la prise en charge des personnes âgées. Le ministre Tone Kajzer s'est intéressé aux modèles de coopération en matière de formation de la main-d'œuvre vietnamienne mis en œuvre avec succès dans plusieurs pays européens, comme l'Allemagne et l'Autriche, et a accepté d'étudier la possibilité de mettre en place des programmes similaires en Slovénie.

Les deux parties sont également convenues de renforcer leur coordination dans les forums multilatéraux, de promouvoir le droit international, le multilatéralisme et le rôle de l'ONU, ainsi que la coopération ASEAN-UE. Elles ont également échangé sur les questions maritimes et océaniques et la liberté de navigation, sur la base de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. - VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Slovénie
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