Les ministères de la Sécurité publique vietnamien et lao renforcent leur coopération

Vientiane (VNA) – À l’occasion de la visite officielle au Laos du Premier ministre Le Minh Hung, du 8 au 9 octobre, le général Luong Tam Quang, ministre vietnamien de la Sécurité publique, a rencontré le 9 octobre à Vientiane son homologue lao, le général Vanthong Kongmany. Les deux ministres ont fait le point sur leur coopération et défini des mesures destinées à la renforcer dans les temps à venir.



Les deux ministres ont affirmé que les relations entre le Vietnam et le Laos continuaient de se développer favorablement dans tous les domaines, la défense et la sécurité demeurant un pilier important. Les organismes compétents des deux pays préparent les grandes célébrations prévues en 2027, qui comprendront notamment des rencontres de haut niveau entre les dirigeants des deux ministères de la Sécurité publique.



La coopération entre les deux ministères de la Sécurité publique a obtenu des résultats significatifs, notamment grâce au renforcement des échanges d’informations sur la situation mondiale et régionale et au succès de plusieurs opérations conjointes contre la criminalité, en particulier le trafic de drogue.



Dans le prolongement de la grande amitié, de la solidarité spéciale, de la coopération intégrale et de la cohésion stratégique entre les deux pays, les deux ministres sont convenus de poursuivre la mise en œuvre des accords de coopération. Ils ont notamment décidé d’intensifier le partage d’informations sur les affaires impliquant des personnes ayant des liens avec les deux pays, de mener des opérations et des enquêtes conjointes contre les réseaux criminels transnationaux, notamment ceux impliqués dans le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains et la criminalité de haute technologie.



Le 8 octobre à Vientiane, en présence des Premiers ministres Le Minh Hung et Saleumxay Kommasith, les deux ministères de la Sécurité publique avaient officiellement procédé à la remise du système de gestion des données de la population et des cartes d’identité au Laos. - VNA