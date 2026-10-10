Le Cambodge souligne les résultats de la visite du Premier ministre Le Minh Hung

Phnom Penh (VNA) – Le 10 octobre, le ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a publié un communiqué de presse sur les résultats de la visite du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung au Cambodge, les 9 et 10 octobre, soulignant que cette visite visait à approfondir l’amitié de longue date entre les deux pays.



Au cours de cette visite, le Premier ministre Le Minh Hung a rendu une visite de courtoisie au roi Norodom Sihamoni et rencontré la reine mère Norodom Monineath Sihanouk. Il a également rencontré le président du Sénat, Samdech Hun Sen, et la présidente de l’Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Khuon Sudary. Il s’est en outre entretenu avec son homologue Hun Manet.



Les deux Premiers ministres ont eu des échanges francs et cordiaux sur de nombreux sujets, notamment le commerce, l’investissement, l’énergie, la défense, la sécurité, les questions frontalières, la connectivité, l’éducation, le tourisme et la santé.



Sur le plan politique, ils ont réaffirmé l’importance particulière qu’ils accordent à l’amitié traditionnelle, aux relations de bon voisinage, à la coopération intégrale et à la stabilité à long terme des relations entre le Cambodge et le Vietnam. Ils se sont engagés à continuer de se soutenir mutuellement en faveur du développement, de la paix, de la stabilité et de la prospérité.



En matière de commerce, d’investissement et de connectivité, les dirigeants ont salué la croissance continue des échanges bilatéraux et convenu de promouvoir davantage les investissements et de faciliter le commerce transfrontalier, avec l’objectif de porter les échanges commerciaux à 20 milliards de dollars dans les années à venir.



Plusieurs accords de coopération dans les domaines de l’éducation, du commerce, de la défense et de la sécurité ont été signés au cours de cette visite.



Sur les questions régionales et internationales, les deux Premiers ministres se sont engagés à se soutenir mutuellement et à renforcer leur coordination au sein des forums régionaux et internationaux, tout en réaffirmant la solidité des relations Vietnam-Cambodge dans un contexte régional et mondial marqué par de nombreuses évolutions.



Le Premier ministre Le Minh Hung a réaffirmé le soutien du Vietnam à l’organisation du 20e Sommet de la Francophonie par le Cambodge, à Phnom Penh, en novembre prochain. Son homologue cambodgien, Hun Manet, a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien constant du Vietnam à l’accueil de cet important événement international par son pays.- VNA