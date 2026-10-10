Politique

Vietnam-Laos : une visite qui donne un nouvel élan à la coopération

La visite du Premier ministre Le Minh Hung au Laos a permis de faire progresser plusieurs projets d'infrastructures et de coopération économique, selon le vice-Premier ministre lao Thongsavan Phomvihane.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, Thongsavan Phomvihane. Photo: VNA
Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, Thongsavan Phomvihane. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, Thongsavan Phomvihane, a estimé que la visite officielle du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung au Laos marquait un tournant historique, permettant de donner une dimension plus concrète et plus efficace à la cohésion stratégique entre les économies des deux pays.

Selon lui, le choix du Laos comme première destination officielle à l'étranger du dirigeant vietnamien depuis sa prise de fonctions à la tête du gouvernement vietnamien témoigne de l’importance particulière et de la priorité absolue que le Parti, l'État et le gouvernement vietnamiens accordent aux relations spéciales avec le Laos.

L’entretien entre les deux Premiers ministres ont permis de faire avancer plusieurs projets de coopération prioritaires et de donner une portée concrète à la cohésion stratégique entre les deux pays, a indiqué Thongsavan Phomvihane lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).

Le chef de la diplomatie lao a souligné que cette visite avait été particulièrement bien accueillie au Laos, notamment grâce aux accords conclus pour lever les obstacles et favoriser la connectivité en matière économique et d’infrastructures entre les deux pays.

Les chiffres présentés lors du Forum de promotion des investissements Laos-Vietnam, coprésidé par les deux Premiers ministres et réunissant plus de 500 participants, ont également suscité un vif intérêt. Au cours des neuf premiers mois de 2026, les entreprises vietnamiennes ont représenté 4,7 milliards de dollars sur les 8,57 milliards de dollars d'investissements étrangers approuvés par le gouvernement lao.

La cérémonie de remise du système de données démographiques et de cartes d'identité lao, coprésidée par les deux Premiers ministres, a également marqué une étape importante dans la modernisation de l'administration publique du Laos, au service du développement économique et de la sécurité.

Dans le domaine de l'éducation, les deux dirigeants ont lancé le projet de construction de l'Université de l'amitié Laos-Vietnam et annoncé des engagements de financement pour la construction d'établissements scolaires dans les provinces lao de Houaphan et de Champassak, des initiatives saluées par les milieux éducatifs du pays.

Enfin, les dirigeants lao estiment que les 11 documents de coopération intergouvernementale et la vingtaine d'accords d'investissement entre entreprises échangés à cette occasion donneront un nouvel élan aux relations bilatérales. - VNA

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