Le dirigeant To Lam fait le point sur deux projets d'infrastructures à Hanoï

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a inspecté le 10 octobre l'avancement de deux projets à Hanoï : l'aménagement d'un parking et d'espaces verts entre le périphérique n° 1 et la rue La Thanh, ainsi que la construction du périphérique n° 2,5.



Il s'est rendu sur le tronçon Hoang Cau – Voi Phuc du périphérique n° 1 et sur le site du projet de parking et d'espaces verts, qui couvre environ 6.803 m² et est financé par le budget municipal.



Il a salué les efforts des autorités de Hanoï et des services concernés pour accélérer la mise en œuvre des travaux, notamment en libérant les terrains nécessaires. Il a également remercié les habitants ayant accepté de se déplacer pour permettre leur réalisation et contribuer à réduire la congestion routière.



Concernant les terrains déjà libérés entre les deux axes routiers, il a demandé de donner la priorité à l'élargissement de la chaussée, conformément au plan d'aménagement.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, inspecte les travaux du périphérique n° 1 dans le quartier d'O Cho Dua, à Hanoï. Photo : VNA

Le dirigeant a ensuite inspecté le chantier du périphérique n° 2,5, dont le tracé relie le périphérique n° 3, près du pont Thanh Tri, à la nouvelle zone urbaine de Ciputra, notamment dans le quartier de Cau Giay. Il a appelé les autorités municipales à renforcer la coordination entre les services concernés et à achever les travaux restants dans les délais prévus, afin d'assurer la continuité des axes périphériques, de faciliter les déplacements des habitants et d'améliorer la cohérence du réseau routier de la capitale.



Il a enfin demandé de mieux encadrer l'aménagement des abords des routes, en donnant la priorité à la circulation, tout en prévoyant des espaces de stationnement et des zones commerciales adaptés aux besoins des habitants et en préservant l'environnement et le paysage urbain. - VNA