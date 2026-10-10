Les forces armées de Hanoï distinguées à l'occasion de leur 80e anniversaire

Hanoï (VNA) – Les autorités de Hanoï ont organisé le 10 octobre une cérémonie marquant le 80e anniversaire des forces armées de la capitale (19 octobre 1946 – 19 octobre 2026), au cours de laquelle le Commandement militaire de Hanoï a reçu le titre de Héros des Forces armées populaires.



Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a assisté à la cérémonie et prononcé un discours.



Retraçant l'histoire des forces armées de la capitale, le général de division Dao Van Nhan, commandant du Commandement militaire de Hanoï, a rappelé que le 19 octobre 1946, le Comité central du Parti avait décidé de créer la Base de résistance XI, à l'origine des forces armées de la capitale. Ces 80 dernières années, les forces armées de la capitale, aujourd’hui regroupées au sein du Commandement militaire de Hanoï après plusieurs réorganisations et changements de nom, se sont progressivement développées et ont contribué aux différentes étapes de la lutte pour l’indépendance nationale.



Dans son discours, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a salué les contributions des forces armées de Hanoï à la lutte pour l'indépendance nationale, ainsi qu'à la construction et à la défense du pays. Il a rappelé leur évolution au cours des huit dernières décennies, leur attachement à la population et leur rôle dans les grandes étapes de l'histoire nationale.

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam, lors de l'événement. Photo: VNA



Le dirigeant a appelé à œuvrer pour rendre les forces armées de la capitale plus efficaces et plus puissantes, tout en renforçant leur caractère révolutionnaire, leur discipline, leur professionnalisme et leur modernisation. Il a également demandé de renouveler les méthodes d'entraînement, de renforcer la préparation opérationnelle, la mobilité et les capacités de réponse aux menaces de sécurité traditionnelles et non traditionnelles.



Il a par ailleurs encouragé le recours accru aux sciences, aux technologies et à l'intelligence artificielle, ainsi qu'aux avancées de la quatrième révolution industrielle, dans la formation, le commandement, la gestion et la préparation opérationnelle. Il a également souligné la nécessité de renforcer les liens entre l'armée et la population, afin de consolider la solidarité nationale.



Le secrétaire général du Parti et président de la République a appelé la Commission militaire centrale, le ministère de la Défense et les autorités de Hanoï à continuer de soutenir les forces armées de la capitale.



À cette occasion, il a remis au Commandement militaire de Hanoï le titre de Héros des forces armées populaires. - VNA