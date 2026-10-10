Le Premier ministre Le Minh Hung réaffirme son soutien à la communauté d’origine vietnamienne au Cambodge

Phnom Penh (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Cambodge, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a rencontré le 10 octobre des représentants de la communauté d'origine vietnamienne dans le pays, ainsi que des cadres et employés des représentations vietnamiennes.



Lors de cette rencontre, l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Minh Vu, a souligné que l’année 2026 avait été marquée par de nombreuses visites de haut niveau entre les deux pays, contribuant à consolider la confiance politique et à approfondir la coopération bilatérale. Au cours des huit premiers mois de 2026, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 8,67 milliards de dollars, en hausse de 8,3 % sur un an, et pourraient atteindre environ 13 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année.



Au nom de la communauté d'origine vietnamienne, Sim Chy, président de l’Association générale Khmer-Vietnam au Cambodge (KVFCA), a exprimé sa gratitude aux dirigeants et aux organismes vietnamiens, ainsi qu'aux entreprises et aux bienfaiteurs pour leur soutien à la communauté.



De son côté, Leng Rithy, président de l'Association des entreprises Vietnam-Cambodge (VCBA), a mis en avant le rôle des entreprises vietnamiennes dans le développement des échanges commerciaux entre les deux pays. Pour l'avenir, il a proposé que les deux parties passent d'un modèle fondé sur les échanges de marchandises à un modèle privilégiant l'investissement, la production et la transformation en commun, afin de développer des chaînes de valeur et d'élargir les marchés en tirant parti de la complémentarité des deux économies.



Évoquant ses rencontres avec son homologue cambodgien Hun Manet, le président du Sénat Hun Sen et d’autres hauts dirigeants du Royaume, le Premier ministre Le Minh Hung a indiqué que les deux parties étaient parvenues à d'importants accords visant à élargir leur coopération intégrale. Les deux pays sont convenus de porter la Commission de coopération économique, commerciale et d'investissement au niveau de vice-Premier ministre et d'organiser au moins une fois par an un dialogue entre les vice-Premiers ministres et les entreprises des deux pays.



Le Premier ministre a réaffirmé que la communauté vietnamienne à l’étranger constituait non seulement une partie intégrante de la nation, mais aussi une ressource stratégique contribuant au renforcement de la puissance nationale. Photo : VNA

Le Premier ministre a réaffirmé que la communauté vietnamienne à l’étranger constituait non seulement une partie intégrante de la nation, mais aussi une ressource stratégique contribuant au renforcement de la puissance nationale. Conscient des difficultés rencontrées par la communauté d'origine vietnamienne au Cambodge, il a souligné que le gouvernement vietnamien demandait constamment aux autorités cambodgiennes de faciliter leur installation et leur stabilité dans le pays.



Le Premier ministre a demandé aux organismes vietnamiens compétents de travailler avec les autorités cambodgiennes pour résoudre les difficultés liées aux démarches administratives et aux conditions de vie de la communauté d’origine vietnamienne, tout en facilitant l’accès de ses enfants aux écoles publiques et en étudiant l’élargissement des programmes de bourses universitaires et postuniversitaires.



Le Premier ministre a enfin souhaité que la communauté continue de jouer son rôle de passerelle d’amitié entre les peuples des deux pays. -VNA