Le Vietnam salue son retrait de la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales

Hanoï (VNA) – Le 10 octobre, répondant à des questions de journalistes lui demandant de commenter la récente décision de l’Union européenne (UE) de retirer le Vietnam de la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a déclaré :



« Le Vietnam salue la décision de l’Union européenne (UE) de le retirer de la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.



Cette décision constitue une reconnaissance des efforts déployés par le Vietnam ces derniers temps pour perfectionner son cadre juridique et ses politiques, ainsi que pour améliorer l’efficacité de leur mise en œuvre dans la pratique, afin de créer un environnement des affaires et de l’investissement favorable, transparent et stable, conforme aux normes et pratiques internationales, garantissant ainsi les droits et intérêts légitimes des entreprises et des investisseurs, favorisant la coopération économique internationale et renforçant la compétitivité de l’économie.



Le Vietnam est prêt à poursuivre les échanges et la coopération avec ses partenaires internationaux, dont l’UE, dans un esprit constructif, sur la base de l’égalité et des avantages mutuels, afin de promouvoir la transparence fiscale, d’améliorer l’efficacité de la gouvernance des entreprises et de créer un environnement international des affaires équitable, favorable et durable. » - VNA