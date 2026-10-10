Politique

Le chef de la diplomatie souligne l’importance des visites du PM Le Minh Hung au Laos et au Cambodge

Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a souligné l’importance politique et diplomatique des visites du Premier ministre Le Minh Hung au Laos et au Cambodge, ses premières visites bilatérales officielles depuis sa prise de fonctions.

Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung. Photo : VNA
Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Répondant aux questions de la presse au sujet des visites officielles du Premier ministre Le Minh Hung au Laos et au Cambodge, le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a affirmé que ce déplacement revêtait une portée politique et diplomatique majeure. Il s'agit en effet de ses premières visites dans ces deux pays voisins depuis sa prise de fonctions en tant que Premier ministre, ainsi que de son premier déplacement bilatéral officiel à ce poste.

Concernant le Laos, il s'agit de la première visite d'un haut dirigeant vietnamien, mais aussi de la première visite d'un dirigeant étranger depuis la nomination des nouveaux dirigeants du gouvernement et de l'Assemblée nationale lao.

S'agissant du Cambodge, cette visite intervient alors que le pays poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de développement de l'économie numérique et prépare d'importantes activités diplomatiques.

Au cours de cette tournée, le Premier ministre Le Minh Hung et les dirigeants du Laos et du Cambodge ont eu des échanges approfondis sur les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun, renforçant ainsi la confiance politique et la compréhension mutuelle. Les parties ont réaffirmé que la défense et la sécurité constituaient des piliers de leur coopération.

Un autre résultat marquant réside dans l'évaluation de la coopération dans différents domaines et le règlement de plusieurs difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de projets communs. Ces échanges ont permis de faire avancer de nombreux projets de coopération convenus au plus haut niveau, tout en ouvrant de nouvelles perspectives et de nouveaux domaines de coopération, ainsi que de nouveaux projets susceptibles de contribuer au développement des trois pays.

Enfin, ces visites traduisent la mise en œuvre active de la politique étrangère définie lors du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, qui accorde une importance particulière et une priorité aux relations de voisinage avec le Laos et le Cambodge. Elle constitue également une étape importante dans la préparation des événements de haut niveau et des célébrations du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et du 50e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos, ainsi que du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Cambodge. - VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Laos #Cambodge
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le Premier ministre Le Minh Hung quitte Vientiane, concluant ainsi sa visite officielle au Laos. Photo : VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung achève avec succès sa visite officielle au Laos

Le succès de la visite officielle du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung au Laos contribue à approfondir et à consolider l’amitié grandiose, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos, afin de les rendre plus profondes, plus concrètes et plus efficaces dans cette nouvelle ère de développement.

Voir plus

Le pont Nhat Tan, à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï : de l’automne de la Libération à une vision à 100 ans

Soixante-douze ans après le retour des troupes victorieuses dans une ville en liesse, Hanoï s’affirme aujourd’hui non seulement comme le centre politique et administratif du pays, mais aussi comme un pôle majeur de l’économie, de la culture, des sciences et des technologies, de l’éducation et de la formation, ainsi que de l’intégration internationale.

Le Premier ministre Lê Minh Hung et la présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne Khuon Sudary. Photo : VNA

Entrevue entre le Premier ministre Lê Minh Hung et la présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne Khuon Sudary

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et la présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne, Khuon Sudary, ont souligné, le 9 octobre à Phnom Penh, l’importance de consolider la solidarité et l’amitié traditionnelles entre les deux pays, de renforcer la coopération bilatérale et de promouvoir les échanges entre les populations, notamment les jeunes générations.

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang (à droite) et l’ambassadrice de la République de Corée au Vietnam, Lee Mi-yon. Photo : baoquocte.vn

Année de l’APEC 2027 : Hanoi et Séoul partagent leur expertise organisationnelle

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a appelé les deux parties à maintenir une coordination étroite pour préparer et organiser avec succès les visites et réunions de haut niveau à venir, tout en renforçant le partage d’expériences et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, en particulier alors que le Vietnam se prépare à accueillir l’Année de l’APEC 2027.