La visite du législateur suprême va booster les liens multiformes Vietnam-Chine

Pékin (VNA) – La visite officielle en Chine du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et sa coprésidence de la deuxième session du Comité de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine contribueront à faire progresser les relations bilatérales dans de nombreux domaines, selon un expert chinois.

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Pékin, le professeur Cui Shoujun, de l’École d’études internationales de l’Université Renmin de Chine, a affirmé que cette visite revêtait une importance particulière pour les relations bilatérales.

Selon le professeur Cui Shoujun, cette visite peut être analysée sous trois angles. Premièrement, elle constitue une étape concrète dans la mise en œuvre du consensus atteint par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays.

En avril, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, avait choisi la Chine comme première destination après son élection à la présidence du Vietnam. Les deux pays avaient alors publié une déclaration commune s’engageant à renforcer leur partenariat de coopération stratégique globale dans la nouvelle ère et à promouvoir l’édification d’une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique.

La rencontre entre les chefs des deux organes législatifs, six mois plus tard, témoigne des efforts déployés pour traduire ces consensus de haut niveau en actions concrètes par le biais de différents canaux.

Deuxièmement, cet événement marque une nouvelle étape dans le fonctionnement régulier du mécanisme de comité de coopération. En avril 2024, les deux organes législatifs avaient signé un nouvel accord de coopération à Pékin, instituant ce comité coprésidé pour la première fois par leurs chefs respectifs. Sa première session s’était tenue à Hanoi à la fin août 2025, abordant la législation relative à la sécurité nationale ainsi que les moyens de promouvoir la coopération économique, commerciale, scientifique et technologique.

La première session au Vietnam et la seconde en Chine démontrent que le mécanisme a dépassé le stade de sa mise en place pour entrer dans une phase de fonctionnement concret, a indiqué le professeur Cui Shoujun.

Troisièmement, le calendrier est significatif : la Chine a entamé la mise en œuvre de son 15e plan quinquennal, tandis que le Vietnam est entré dans une nouvelle phase de développement à la suite du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et du début de la 16e législature de l’Assemblée nationale du Vietnam. Les deux organes législatifs assument des responsabilités majeures en matière d’élaboration de lois et de surveillance, créant ainsi des conditions propices à des échanges approfondis sur les expériences de gouvernance.

Évaluant les relations législatives bilatérales, le professeur Cui Shoujun a souligné qu’elles reposaient sur des fondations solides et se caractérisaient par des échanges étroits, des mécanismes complets et un contenu substantiel.

Les échanges de haut niveau se sont intensifiés. En août 2025, le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Quang Phuong, s’est rendu en Chine et a rencontré le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji.

Par la suite, le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, s’est rendu au Vietnam à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale et s’est entretenu avec le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

En septembre de la même année, le président de la Commission des affaires financières et économiques de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhong Shan, a conduit une délégation au Vietnam. Les deux parties ont identifié un potentiel accru de coopération dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement.

En ce qui concerne les mécanismes globaux, la coopération s’étend également aux commissions spécialisées ainsi qu’aux assemblées populaires et aux conseils locaux.

Les deux parties ont par ailleurs intensifié leurs échanges sur la législation et la surveillance parlementaire, tout en cherchant à partager leurs expériences en matière d’édification d’un État de droit socialiste et à se coordonner au sein des forums parlementaires multilatéraux.

Le professeur Cui Shoujun a souligné la contribution de cette visite au renforcement de la confiance politique, à l’établissement de bases juridiques pour une coopération concrète, à l’élargissement du soutien de l’opinion publique et à la préservation des intérêts régionaux et internationaux communs.

La coordination législative joue un rôle important dans le développement de la connectivité des infrastructures et des secteurs émergents tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et l’Internet des objets. Elle peut également faciliter le commerce, les investissements et les liaisons ferroviaires.

Un dialogue parlementaire franc peut aussi contribuer à gérer de manière appropriée les divergences maritimes et à maintenir des perspectives de coopération mutuellement bénéfique. – VNA

Lê Quang Vinh