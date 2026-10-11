Politique

Vietnam : messages de condoléances au Panama après un puissant séisme

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, ont adressé le 11 octobre des messages de sympathie aux dirigeants panaméens à la suite du séisme du 9 octobre, qui a fait de nombreux blessés et causé d’importants dégâts.

Un séisme survenu le 9 octobre 2026 au Panama a fait de nombreux blessés et causé d’importants dégâts matériels. Photo: VNA
Un séisme survenu le 9 octobre 2026 au Panama a fait de nombreux blessés et causé d’importants dégâts matériels. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À la suite du séisme survenu le 9 octobre 2026 au Panama, qui a fait de nombreux blessés et causé d’importants dégâts matériels, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président To Lam, a adressé, le 11 octobre, un message de sympathie au président panaméen, José Raúl Mulino Quintero.

Le même jour, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a également transmis un message de sympathie à son homologue panaméen, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. -VNA

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#messages de condoléances #Panama
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