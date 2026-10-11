Vietnam : messages de condoléances au Panama après un puissant séisme

Hanoï (VNA) - À la suite du séisme survenu le 9 octobre 2026 au Panama, qui a fait de nombreux blessés et causé d’importants dégâts matériels, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président To Lam, a adressé, le 11 octobre, un message de sympathie au président panaméen, José Raúl Mulino Quintero.

Le même jour, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a également transmis un message de sympathie à son homologue panaméen, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. -VNA

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