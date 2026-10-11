Le président de l’AN Tran Thanh Man entame une visite officielle en Chine

Pékin (VNA) - Le 11 octobre à midi (heure locale), le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et une délégation vietnamienne de haut rang l'accompagnant, sont arivés à l’aéroport international de Pékin, marquant le début de sa visite officielle en Chine. À cette occasion, il coprésidera la deuxième session du Comité de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine, à l’invitation de Zhao Leji, président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine.



Ces derniers temps, notamment à la suite des visites réciproques du secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam et du secrétaire général du Parti et président chinois Xi Jinping, les relations entre le Vietnam et la Chine ont continué de se développer positivement et de manière relativement globale, conformément à l’orientation des « six plus ». La position du Vietnam dans ses relations avec la Chine s’est renforcée. La confiance politique continue de se consolider, comme en témoigne la mise en place de plusieurs nouveaux mécanismes de coopération traduisant un haut niveau de confiance mutuelle.



La coopération en matière de défense et de sécurité évolue vers davantage de substance. La coopération économique et commerciale, les investissements, le tourisme et la connectivité des infrastructures connaissent une forte croissance et enregistrent de nouvelles avancées, notamment dans le domaine des liaisons ferroviaires.



La Chine est le premier partenaire commercial du Vietnam, tandis que le Vietnam est le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et son quatrième partenaire commercial mondial selon le critère des pays. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 256,4 milliards de dollars en 2025, en hausse de 24,8 %. Sur les huit premiers mois de 2026, ils se sont élevés à 216,1 milliards de dollars, soit une progression de 35,2 %.



La coopération décentralisée et les échanges entre les peuples sont également dynamiques, tandis que la coordination multilatérale se resserre.



Parallèlement au développement des relations bilatérales, la coopération entre les deux organes législatifs ne cesse de se renforcer et produit des résultats concrets. Les échanges et les contacts de haut niveau entre les deux organes législatifs se déroulent régulièrement.

Le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man (droite) est accueillie à l'aéroport de Pékin. Photo : VNA





Il s’agit de la première visite de Tran Thanh Man en Chine depuis son accession à la présidence de l’Assemblée nationale. Cette visite réaffirme la constance du Vietnam, qui considère ses relations avec la Chine comme un choix stratégique et une priorité de premier ordre de sa politique étrangère. Elle contribuera également à approfondir le partenariat de coopération stratégique global entre les deux pays et à promouvoir la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine à portée stratégique, à un niveau plus élevé dans la nouvelle ère, conformément à l’orientation des « six plus ».



Cette visite revêt en outre une importance particulière pour la coopération entre les organes législatifs des deux pays. Après la première session du Comité de coopération, organisée avec succès à Hanoï le 31 août 2025, la deuxième session permettra de poursuivre le fonctionnement régulier de ce mécanisme, avec un programme, des contenus et des priorités plus clairement définis.



Les orientations fixées par les dirigeants de haut rang doivent être concrétisées par des cadres juridiques appropriés, une coordination entre les organismes spécialisés ainsi qu’un suivi et un contrôle de leur mise en œuvre. Il s’agit d’une contribution spécifique et concrète des deux organes législatifs au développement des relations bilatérales. - VNA

