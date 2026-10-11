L’Association d'amitié Allemagne-Vietnam célèbre un demi-siècle de liens partagés

Berlin (VNA) – L’Association d’amitié Allemagne-Vietnam a célébré dimanche 10 octobre à Düsseldorf le 50e anniversaire de sa fondation, marquant cinq décennies d’efforts visant à promouvoir la solidarité, l’amitié, la compréhension mutuelle et les échanges entre les peuples des deux pays.



Lors de la cérémonie, le consul général du Vietnam à Francfort-sur-le-Main, Luu Xuân Dông, a salué les contributions de l’association au cours de ces cinq dernières décennies. Depuis sa création en 1976, l’association s’est efforcée de rassembler les organisations et les personnes soutenant le Vietnam, de renforcer la solidarité et de servir de pont entre les deux peuples.



Il a mis en lumière ses activités d’échanges culturels visant à faire découvrir le Vietnam et son peuple au public allemand. L’association a également mené des programmes humanitaires pour soutenir les victimes de l’agent orange, les enfants malentendants et les élèves défavorisés des zones reculées grâce à des bourses d’études.



Ces activités significatives ont contribué à jeter des bases solides pour le partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Allemagne, a-t-il déclaré.



Se tournant vers l’avenir, Luu Xuân Dông a souligné que le Vietnam entrait dans une nouvelle ère de développement et a exprimé l’espoir que l’association continuera de servir de passerelle, non seulement en maintenant les échanges culturels traditionnels, mais aussi en élargissant la coopération à des domaines émergents tels que la science, la technologie, l’innovation et la transition verte, tout en tissant des liens entre les jeunes intellectuels des deux pays.



Lors de la cérémonie, Nguyên Bich Ngoc, cheffe de la délégation de l’Association d’amitié Vietnam-Allemagne, a remis une lettre de félicitations de l’ancien vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung, président de ladite association, au professeur Günter Giesenfeld, président de l’Association d’amitié Allemagne-Vietnam, ainsi qu’à la direction et aux membres de cette dernière.

L’Association d’amitié Allemagne-Vietnam célèbre 50 années consacrées au renforcement des liens entre les peuples. Photo : VNA

La lettre rappele la solidarité manifestée par les organisations précédentes dans les années 1960 et 1970, une époque marquée en Allemagne par des mouvements pacifistes et des campagnes de soutien à la paix et à la juste lutte du Vietnam. Depuis sa création officielle en 1976, l’association a apporté une contribution significative à l’amitié et à la compréhension mutuelle entre les deux peuples.



L’ancien vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a salué le dévouement de longue date du prof.-Dr Günter Giesenfeld et des générations de membres, exprimant le souhait que les deux associations d’amitié renforcent leur coordination en matière d’échanges entre les peuples, de culture, de science et d’activités destinées à la jeunesse.



Dans son discours, le prof.-Dr Günter Giesenfeld a retracé l’histoire et l’évolution de l’association au fil des décennies, soulignant la nécessité pour les organisations d’amitié de renouveler leurs méthodes de travail : il s’agit de passer d’une solidarité fondée sur le simple soutien à des partenariats d’égal à égal, impliquant un échange d’expériences, un partage des responsabilités et la recherche de solutions aux défis mondiaux communs.



Il a salué les réussites du Vietnam en matière de développement, en particulier ses efforts pour conjuguer croissance économique, progrès social, équité et bien-être de la population. Il a insisté sur le fait que la solidarité d’aujourd’hui devait reposer sur le respect, l’égalité, le partage et le partenariat, tout en s’appuyant sur des échanges francs et constructifs visant à renforcer la confiance mutuelle.

La cérémonie a mis à l’honneur l’histoire de cette cause commune à travers une sélection de photographies d’archives et d’images documentaires. Rassemblés par le président de l’Association d’amitié Allemagne-Vietnam, ces clichés retracent les grandes étapes du mouvement de solidarité allemand envers le Vietnam.



Pour enrichir ce voyage mémoriel, le public local a également pu découvrir des poèmes vietnamiens traduits en allemand par le prof.-Dr Günter Giesenfeld lui-même, offrant ainsi une vibrante immersion dans la richesse littéraire et culturelle du pays. – VNA







