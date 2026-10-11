La visite du Premier ministre Le Minh Hung est bien estimée par la presse cambodgienne

Phnom Penh (VNA) – Les 10 et 11 octobre, la presse cambodgienne a largement couvert la visite officielle du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung au Cambodge.



Le journal Khmer Times a publié, le 10 octobre, un article intitulé "Le Premier ministre vietnamien achève sa visite officielle au Cambodge avec d’importants accords sur le commerce et la sécurité". L’article souligne que les deux Premiers ministres ont assisté à la cérémonie de signature de six accords importants dans les domaines de la sécurité, de la lutte contre la drogue, du commerce, de la culture et de l’éducation. Par ailleurs, les entreprises des deux pays ont échangé cinq documents économiques lors du Forum d'affaires Vietnam-Cambodge 2026.



Selon le journal, la visite du Premier ministre vietnamien contribue à consolider la confiance politique et à promouvoir l’intégration économique entre les deux pays, tout en préparant le 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques en 2027.



De son côté, le site cambodianess.com a publié le 10 octobre un article intitulé "Le Cambodge et le Vietnam renforcent leurs relations grâce à six accords et réaffirment leur objectif commercial de 20 milliards de dollars". L’article indique que, lors de leur rencontre au Palais de la Paix, les deux Premiers ministres sont convenus de porter les relations bilatérales à un niveau supérieur.



Ils ont également discuté du renforcement de la coopération dans les domaines politique, de la défense et de la sécurité, de l’économie, du commerce et de l’investissement, de l’agriculture, de l’énergie, de l’éducation et de la formation professionnelle, de la connectivité des infrastructures ainsi que du tourisme. Les deux parties ont en outre échangé leurs points de vue sur la promotion des échanges entre les populations et les jeunes des provinces frontalières cambodgiennes et vietnamiennes.



L’article précise également que, selon la Direction générale des douanes et des accises du Cambodge, les exportations cambodgiennes vers le Vietnam ont atteint près de 3 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de 2026, soit une hausse de 7,6 % sur un an.



Le tourisme constitue également un secteur dynamique. En 2025, le Cambodge a accueilli plus d’un million de visiteurs vietnamiens, faisant du Vietnam l’un des principaux marchés d’origine des touristes étrangers dans le royaume. Parallèlement, un nombre croissant de Cambodgiens choisissent le Vietnam comme destination touristique et pour leurs soins de santé. Le nombre de visiteurs cambodgiens au Vietnam a ainsi augmenté de 45 % en 2025 par rapport à 2024.



Le 10 octobre, l’Agence nationale de presse du Cambodge (AKP) a annoncé que le Premier ministre Le Minh Hung avait achevé avec succès sa visite au Cambodge. Elle a également publié le communiqué de presse du ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale présentant les résultats de cette visite.



Le site Fresh News a publié le même jour un article intitulé "Le Cambodge et le Vietnam conviennent de porter leurs relations bilatérales à un nouveau niveau". Il affirme que le Premier ministre cambodgien Samdech Hun Manet et son homologue vietnamien Le Minh Hung sont convenus d’élever les relations bilatérales à un niveau supérieur et d’élargir leur coopération dans des secteurs clés, lors de leur entretien tenu dans l’après-midi du 9 octobre au Palais de la Paix, à Phnom Penh. - VNA

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