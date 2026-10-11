Les médias lao saluent le succès de la visite du Premier ministre vietnamien au Laos

Hanoï (VNA) – Au lendemain de la visite officielle au Laos du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung, effectuée les 8 et 9 octobre à l’invitation de son homologue lao Saleumxay Kommasith, les principaux médias officiels du Laos ont publié, le 10 octobre, de nombreux articles saluant les résultats de cette visite.



Le journal Pasaxon, organe du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao, a affirmé que cette visite officielle revêtait une signification politique particulièrement profonde et une grande portée historique. Il s’agissait de la première visite officielle à l’étranger de M. Le Minh Hung depuis son accession au poste de Premier ministre du Vietnam. Le choix du Laos comme première destination illustre le caractère exceptionnel des relations spéciales entre les deux pays.



Cette visite témoigne de manière éloquente de l’importance particulière, de la priorité absolue et de l’engagement constant du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens en faveur des relations spéciales, "uniques au monde", entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples lao et vietnamien. Pasaxon a rendu compte en détail de l’entrevue entre le Premier ministre Le Minh Hung et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président du Laos, Thongloun Sisoulith. Ce dernier a notamment salué les liens étroits et la fidélité indéfectible qui unissent les deux peuples lao et vietnamien à travers les différentes périodes de leur histoire.



L’Agence nationale de presse lao (KPL) et la Radio nationale lao ont consacré leurs analyses aux résultats globaux de l’entretien officiel entre les Premiers ministres Saleumxay Kommasith et Le Minh Hung. Elles ont souligné que les dirigeants des deux gouvernements étaient parvenus à un large consensus sur le maintien du niveau de confiance politique, considéré comme le fondement essentiel et la boussole guidant l’ensemble des domaines de la coopération bilatérale.



D’autres journaux, dont PathetLao, Vientiane Mai et Laophattana News, ont également publié de nombreux articles saluant les résultats de la visite.



Le journal Vientiane Mai a notamment accordé une place importante à l’entrevue entre le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone. Les deux parties ont salué le rôle de contrôle et de supervision des deux organes législatifs dans la concrétisation des accords conclus au plus haut niveau par les deux Partis et les deux gouvernements, ainsi que dans la promotion de la mise en œuvre efficace des projets de coopération prioritaires entre les deux pays.



Accordant une attention particulière aux projets de coopération emblématiques et inscrits dans une perspective stratégique à long terme, Laophattana News a publié plusieurs articles analysant en profondeur la portée de la cérémonie de lancement des travaux de construction de l’Université de l’amitié Laos-Vietnam, dans le village de Dansang, district de Xaythany, à Vientiane. Le journal a souligné que ce projet constituait un symbole concret de l’investissement stratégique en faveur des jeunes générations.



Laophattana News a également salué la remise du système de gestion de la population et d’identification numérique des citoyens, estimant qu’il s’agissait d’une avancée importante permettant au Laos d’accélérer sa transformation numérique nationale.



Par ailleurs, les principaux médias lao ont unanimement mis en avant les orientations de la coopération future, notamment les préparatifs en vue du lancement de l’« Année de l’amitié et de la solidarité Laos-Vietnam, Vietnam-Laos 2027 ». Cette initiative marquera le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre les deux pays. - VNA





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