La presse lao décrypte le bilan de la visite du Premier ministre Lê Minh Hung

Vientiane (VNA) – Les médias lao ont continué de mettre en avant les résultats de la visite officielle du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung au Laos, les 8 et 9 octobre, la qualifiant de moteur pour la coopération concrète dans les domaines du commerce, de l’investissement, des infrastructures stratégiques, de la transformation numérique et du bien-être social.

Dans des articles publiés le 11 octobre, les médias lao ont indiqué que cette visite avait non seulement renforcé le fondement politique des relations bilatérales, mais aussi insufflé une nouvelle dynamique à la coopération économique entre les deux pays.​

Le journal "Pasaxon", organe officiel du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao, et l’Agence de presse lao (KPL) ont rapporté que les entretiens entre le Premier ministre lao Saleumxay Kommasith et son homologue vietnamien avaient été couronnés de succès.​

Les deux parties se sont concentrées sur la levée des obstacles et l’accélération de projets clés dans les secteurs des transports et de l’économie. Elles ont réaffirmé leur engagement envers des initiatives majeures visant à transformer le Laos, pays enclavé, en un pôle régional de connectivité. Ces projets incluent notamment l’autoroute Vientiane-Hanoi, le développement du port maritime de Vung Ang, ainsi que des liaisons ferroviaires et des oléoducs.​

Le journal "Vientiane Mai" a souligné le rôle des organes législatifs dans la surveillance et le soutien aux deux gouvernements, afin de garantir une mise en œuvre rigoureuse des accords économiques et commerciaux, apportant ainsi des avantages tangibles aux entreprises et aux populations des deux pays.​

Sur le plan économique, "Lao Xperts", un site d’information économique de référence au Laos, a analysé les chiffres d’investissement annoncés lors de la Conférence de promotion des investissements Laos-Vietnam, organisée en marge de cette visite.

​Selon les chiffres officiels, le gouvernement lao a approuvé 45 projets dans les secteurs de la gestion et des concessions au cours des neuf premiers mois de 2026, pour une valeur totale de 8,57 milliards de dollars. Le Vietnam est demeuré le principal investisseur étranger au Laos, avec 4,7 milliards de dollars, représentant environ 55% du total des investissements approuvés.

​"Lao Xperts" a souligné l’importance des investissements vietnamiens pour le développement économique du Laos, notant qu’ils contribuent à accroître la production et à créer des emplois. La Chambre nationale de commerce et d’industrie du Laos et l’Association des entreprises vietnamiennes au Laos ont également appelé à poursuivre les réformes administratives et à renforcer la transparence afin de concrétiser les accords de coopération en projets effectifs.​

La visite s’est achevée par l’échange de 11 documents de coopération au niveau gouvernemental et de 17 documents relatifs à la coopération en matière d’investissement entre entreprises et localités, établissant ainsi un cadre pour la prochaine phase de la coopération bilatérale.

La protection sociale et le numérique ont également occupé une place importante dans la couverture médiatique lao. Le "Laophattana News" a qualifié la remise d’un système de gestion de la population et d’un système d’identification numérique des citoyens d’avancée opportune ; ces outils aideront le Laos à surmonter les contraintes d’infrastructure de l’administration publique et à progresser vers ses objectifs de mise en place d’un gouvernement, d’une économie et d’une société numériques.

​La "Lao Youth Radio" a mis en avant l’opérateur de télécommunications vietnamien Star Telecom (Unitel), qui a signé des protocoles d’accord avec Vientiane et la province de Champasak concernant le gouvernement numérique, les villes intelligentes et les services publics en ligne. Ces accords témoignent d’une évolution vers une coopération en matière de gouvernance plus intelligente et axée sur la technologie.​

Les médias lao ont conclu que ces réalisations concrètes dans les domaines de l’économie, du commerce, des infrastructures et du numérique constitueraient une base solide pour renforcer davantage la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération globale et la cohésion stratégique entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples au cours de cette nouvelle période de développement. – VNA​

Lê Quang Vinh