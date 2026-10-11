La visite du législateur suprême en Chine va intensifier les relations de haut niveau

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Pékin (VNA) – La visite officielle en Chine du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et sa coprésidence de la deuxième session du comité de coopération entre les deux organes législatifs constituent un mécanisme important pour concrétiser les perceptions communes des hauts dirigeants des deux Partis et compléter la série d’échanges de haut niveau revêtant une importance stratégique majeure.

C’est ce qu’a déclaré le journaliste Wei Wei, chercheur chinois sur le Vietnam et chef du département de langue vietnamienne à la Radio et Télévision centrale de Chine, lors d’un entretien avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Pékin.

Wei Wei a indiqué que cette visite, prévue du 11 au 15 octobre, renforcerait la confiance politique entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine et ouvrirait davantage de canaux pour transmettre les convergences stratégiques. Les deux pays étant des États socialistes, les échanges parlementaires complètent les contacts stratégiques au plus haut niveau.

La session vise à transposer au niveau parlementaire la vision commune des chefs des deux Partis concernant la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique. Les deux parties partageront leurs expériences en matière de gouvernance de l’État, de renforcement de la démocratie et d’État de droit. Elles réaffirmeront également leurs positions politiques fondamentales, notamment le respect mutuel, l’adhésion au principe d’une seule Chine ainsi que la gestion et le règlement appropriés des différends. L’objectif est de maintenir les relations bilatérales sur une trajectoire stable et juste.

Ce déplacement permettra également de consolider le cadre juridique des relations économiques et commerciales, de la connectivité et des industries émergentes. Le volume des échanges bilatéraux se maintient au-dessus de 250 milliards de dollars, tandis que la connection des chaînes industrielles et d’approvisionnement devient de plus en plus étroite.

Les deux organes législatifs se pencheront sur le commerce transfrontalier, le dédouanement, l’économie numérique, les nouvelles énergies et l’agriculture. Ils chercheront à lever les obstacles institutionnels et à accélérer la mise en œuvre des accords de coopération. Le mécanisme du comité de coopération devrait également contribuer à perfectionner les législations relatives, entre autres, à la protection des investissements, à la coopération frontalière et à la propriété intellectuelle.

Wei Wei a déclaré que cette visite permettrait également d’élargir et d’approfondir les échanges entre les peuples. Les deux parties s’appuieront sur le comité de coopération pour stimuler les contacts réguliers entre les élus locaux, la jeunesse, les médias et les institutions culturelles, tout en perpétuant l’héritage révolutionnaire commun. Cela devrait favoriser une meilleure compréhension mutuelle, notamment chez les jeunes. Il a souligné le rôle des organes législatifs dans le renforcement du socle populaire de l’amitié bilatérale et dans l’ancrage plus solide de celle-ci au sein des populations.

Il a affirmé que les résultats de la visite du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et de la deuxième session donneraient un nouvel élan au partenariat de coopération stratégique globale, tant sur le plan des mécanismes institutionnels que de la coopération concrète et de la coordination régionale. Cela contribuera, par voie de conséquence, à faire progresser l’édification de la Communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine.

Premièrement, les deux parties renforceront les mécanismes de coopération régulière entre leurs organes législatifs et consolideront le cadre institutionnel de leurs relations. La session permettra d’instaurer un dialogue régulier et pérenne entre l’Assemblée populaire nationale de Chine et l’Assemblée nationale du Vietnam. Elle créera un réseau à plusieurs niveaux reliant les hauts dirigeants, les gouvernements, les organes législatifs, ainsi que la Conférence consultative politique du peuple chinois et le Front de la Patrie du Vietnam.

En tant que forum spécialisé, le comité de coopération pourra servir de plateforme régulière pour débattre des grands enjeux bilatéraux et mener des échanges sur le contrôle et la supervision de la gestion des frontières, de la sécurité et de la coopération commerciale. Cela permettra de mettre en place un cycle complet allant du «consensus de haut niveau» à la «mise en œuvre locale», en passant par «l’institutionnalisation législative».

Deuxièmement, les deux parties amélioreront la qualité de leur coopération dans divers domaines afin de concrétiser les bénéfices d’un développement partagé. S’appuyant sur le dialogue parlementaire, elles accéléreront la modernisation des postes-frontières et de la logistique transfrontalière, ainsi que le développement du commerce agricole et de la coopération industrielle manufacturière.

Dans des secteurs émergents tels que celui des «trois nouveaux produits de nouvelle génération» et l’économie numérique, les organes législatifs pourront accélérer l’adoption de politiques de soutien coordonnées, attirer davantage d’investissements croisés des entreprises et élargir la coopération entre les provinces frontalières, contribuant ainsi à accroître les revenus dans ces zones.

La coordination législative aidera également à résoudre les différends commerciaux et à améliorer le climat des affaires, permettant aux retombées du commerce et des investissements de profiter à un plus grand nombre de personnes dans les deux pays, a-t-il ajouté.

Troisièmement, elles renforceront la coordination multilatérale régionale afin de préserver la paix et la stabilité. Face à un paysage régional complexe et imprévisible, les instances législatives harmoniseront leurs positions et poursuivront le dialogue sur les questions régionales, tant au sein de l’ASEAN que dans d’autres cadres. Elles privilégieront le dialogue et la concertation pour gérer et résoudre adéquatement leurs différends.

Les deux parties œuvreront à préserver la centralité de l’ASEAN, se soutiendront mutuellement au sein des mécanismes multilatéraux, défendront conjointement les intérêts des pays en développement, favoriseront un environnement propice au développement — marqué par la paix, la sécurité et la solidarité — et renforceront leur coopération sur les enjeux régionaux, a-t-il indiqué. – VNA

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Lê Quang Vinh