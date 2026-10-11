Vietnam-Chine : La coopération commerciale poursuit son essor, gagnant en profondeur

Pékin (VNA) – Les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine connaissent une croissance rapide, constituant un point fort des relations bilatérales, notamment depuis la visite d’État en Chine, en avril, du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président To Lam, a déclaré Nong Duc Lai, conseiller commercial de l’ambassade du Vietnam en Chine.

Lors d’un entretien récemment accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Pékin, à l’approche de la visite officielle en Chine de Tran Thanh Man, président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Nong Duc Lai a souligné que cette croissance reposait non seulement sur la demande du marché et la complémentarité des deux économies, mais aussi sur la convergence des orientations stratégiques des dirigeants des deux Partis et des deux pays, ainsi que sur les efforts déployés pour les traduire en mécanismes, programmes et actions de coopération concrets.

Premièrement, les orientations stratégiques des dirigeants de haut rang constituent une impulsion politique et un cadre favorable au commerce. Ces dernières années, la coopération économique et commerciale constitue comme un pilier du partenariat de coopération stratégique global Vietnam-Chine. Les consensus et accords conclus, notamment depuis 2023, ont défini des orientations claires en faveur d’échanges équilibrés et durables, d’un meilleur accès aux marchés, d’une connectivité renforcée des infrastructures, de la logistique et des chaînes d’approvisionnement ainsi que d’une coopération dans les secteurs émergents tels que l’économie numérique, le commerce électronique et la transition verte.

Ces orientations se concrétisent progressivement et répondent de plus en plus étroitement aux besoins du terrain et aux intérêts directs des entreprises. Le commerce s’inscrit désormais dans un cadre plus large, qui englobe le développement, l’investissement, la production, les infrastructures de transport et les chaînes d’approvisionnement régionales.

Deuxièmement, les échanges continuent de progresser fortement, portés par les orientations de haut niveau et une coopération plus concrète. La Chine demeure le premier partenaire commercial et la première source d’importations du Vietnam, ainsi que l’un de ses principaux marchés d’exportation. Le Vietnam est le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN et son troisième à l’échelle mondiale.

Camions de marchandises passant la douane au poste frontière international de Kim Thanh - Lao Cai. Photo : VNA

Selon les données des Douanes vietnamiennes, les échanges bilatéraux ont atteint 253,1 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de cette année, en hausse de 37,6 % sur un an. Les principaux produits échangés comprennent les produits électroniques, les machines et équipements, les matières premières et composants, ainsi que les produits agroalimentaires.

La structure des échanges est de plus en plus intégrée aux chaînes d’approvisionnement, notamment dans l’électronique, les machines et équipements, les matières premières, les composants et les industries de transformation et de fabrication.

Troisièmement, les consensus de haut niveau se traduisent progressivement par des résultats concrets. Les ministères et organismes vietnamiens ont organisé de nombreuses activités de promotion du commerce et de l’investissement en Chine, renforçant la présence des produits vietnamiens et la notoriété des marques vietnamiennes auprès des consommateurs chinois.

Les deux parties intensifient notamment leur coordination pour lever les obstacles aux échanges et élargir l’accès au marché chinois pour les produits agricoles, alimentaires et d’autres exportations clés. La négociation, la signature et la mise en œuvre de protocoles relatifs à la quarantaine et à la sécurité sanitaire des aliments fournissent à de nombreux produits agricoles vietnamiens un cadre juridique leur permettant d’être officiellement exportés vers la Chine.

Les travaux visant à moderniser les postes-frontières, à simplifier les procédures douanières, à améliorer les contrôles sanitaires, la logistique et les liaisons ferroviaires se poursuivent. Ils contribuent à résoudre les difficultés immédiates liées au transport des marchandises tout en consolidant les liens à long terme entre les deux économies, en réduisant les coûts commerciaux et en facilitant les activités des entreprises.

Quatrièmement, la coopération commerciale s’étend à de nouveaux secteurs, en phase avec les tendances du développement et les intérêts à long terme des deux pays. Au-delà des secteurs traditionnels, le commerce électronique transfrontalier, l’économie numérique, la logistique intelligente et la transition verte ouvrent de nouvelles perspectives. Les plateformes chinoises de commerce électronique permettent aux entreprises vietnamiennes d’accéder plus directement aux réseaux de distribution et aux consommateurs chinois, notamment pour les produits agricoles, les aliments transformés et les biens de consommation de marque.

L’Accord de partenariat économique régional global (RCEP) et les cadres de coopération existants, notamment la Zone de libre-échange ASEAN-Chine, facilitent également les échanges et les investissements. Ils favorisent l’application des règles d’origine et les liens de production entre le Vietnam, la Chine et les autres partenaires régionaux, permettant aux deux pays de mieux exploiter leurs complémentarités et de s’adapter aux évolutions des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Cinquièmement, les perspectives demeurent prometteuses, mais la priorité doit désormais porter sur la qualité et l’efficacité des échanges, plutôt que sur leur seul volume. Les orientations convenues en matière d’ouverture des marchés, de connectivité des infrastructures, de facilitation des échanges, de développement des chaînes d’approvisionnement et d’économie numérique devraient contribuer à entretenir cette dynamique.

La concrétisation de ce potentiel dépendra toutefois de la mise en œuvre effective des accords signés, de la levée des obstacles techniques, de l’amélioration des liaisons logistiques et du renforcement de la compétitivité des entreprises. Il importe en priorité d’accroître les exportations vietnamiennes vers la Chine, de développer des produits à plus forte valeur ajoutée, de resserrer les liens entre les entreprises et de promouvoir des échanges plus équilibrés et durables, a conclu Nong Duc Lai. -VNA

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