IDE : au Vietnam, la stabilité fiscale devient un nouvel argument de compétitivité

Hanoï (VNA) – Après près de 40 ans d’attraction des investissements directs étrangers (IDE), le Vietnam entre dans une nouvelle phase. Alors que la priorité était autrefois d’attirer les capitaux internationaux, l’enjeu est désormais de retenir les investissements de qualité, d’accompagner leur expansion et d’accroître leur contribution à l’économie nationale.

Dans un contexte de concurrence internationale accrue, les groupes étrangers ne s’intéressent plus uniquement au montant des impôts à acquitter. Ils évaluent également les coûts de mise en conformité, les évolutions réglementaires, les modalités d’application des règles et les délais nécessaires pour résoudre les difficultés. Une politique fiscale claire, stable et prévisible devient ainsi un facteur important de la compétitivité du climat d’investissement.

Selon Mai Xuan Thanh, directeur général du Département des impôts, pour un investisseur de long terme, la fiscalité ne représente pas seulement un coût. Les entreprises cherchent également à savoir si les règles sont claires, si leurs obligations peuvent être anticipées, si leur application est cohérente et si des mécanismes permettent de dialoguer avec les autorités et de résoudre les difficultés.

Cette exigence est particulièrement importante pour les entreprises à capitaux étrangers, dont les activités s’étendent souvent à plusieurs marchés et systèmes fiscaux. Les transactions entre parties liées, les conventions fiscales visant à éviter la double imposition, les accords préalables sur la méthode de détermination des prix de transfert, ainsi que l’échange d’informations peuvent avoir une incidence directe sur les coûts et les plans d’affaires.

Nguyen Thanh Hung, responsable de la comptabilité générale de la société par actions Scavi, a souligné que les nouvelles règles sur les transactions entre parties liées obligeaient les entreprises à examiner en amont leurs données, leurs dossiers et leurs méthodes d’analyse. Les entreprises doivent donc préparer les documents nécessaires dès la réalisation des transactions, plutôt que d’attendre la clôture fiscale ou une demande d’explication.

L’Association des entreprises à investissements étrangers (VAFIE) estime également que les entreprises accordent de l’importance non seulement au contenu des politiques fiscales, mais aussi à leur stabilité, leur transparence et leur cohérence dans l’application. Elles souhaitent être consultées suffisamment tôt lors des changements réglementaires, recevoir les informations en temps utile et disposer de mécanismes de dialogue avec les autorités.

Des incitations fiscales à un environnement stable

Cette évolution appelle le Vietnam à revoir son approche de l’attraction des IDE. Au-delà des avantages fiscaux, le pays doit offrir un environnement permettant aux investisseurs d’anticiper les coûts, les risques et l’efficacité de leurs projets à long terme.

Photo d'illustration: VNA

Selon Nguyen Anh Tuan, vice-directeur du Département des investissements étrangers du ministère des Finances, l’objectif n’est plus seulement d’accroître le nombre de projets et le volume des capitaux étrangers, mais d’améliorer leur qualité, leur efficacité et leur durabilité, tout en renforçant les liens entre le secteur des IDE et les objectifs à long terme.

Cette orientation est définie dans la Résolution n°10-NQ/TW du 8 juin 2026 du Politburo, qui préconise de privilégier la qualité, l’efficacité et la valeur ajoutée plutôt que la taille et le nombre de projets. L’accent est notamment mis sur les projets utilisant des technologies avancées, disposant de capacités d’innovation et susceptibles de mieux s’intégrer aux chaînes de valeur mondiales.

Pour les investisseurs, les décisions d’expansion dépendent donc aussi de la qualité des infrastructures, des ressources humaines, des procédures administratives, de l’accès à l’énergie, des fournisseurs locaux et de la stabilité du cadre juridique.

Roux Eloïse, représentante de la Délégation de l’Union européenne au Vietnam, a souligné que la prévisibilité constitue un facteur essentiel pour attirer et retenir les entreprises étrangères. Le Vietnam dispose d’atouts importants, notamment son marché intérieur, ses infrastructures, sa logistique et son réseau d’accords de libre-échange. Un cadre juridique transparent et une fiscalité stable peuvent toutefois favoriser davantage les investissements.

Retenir les IDE suppose ainsi de créer les conditions permettant aux entreprises étrangères de réinvestir et de développer leurs activités au Vietnam, notamment dans la production, la recherche et développement, la formation de la main-d’œuvre et les liens avec les entreprises nationales.

Le 22 septembre 2026, le gouvernement a adopté la Résolution n°280/NQ-CP portant plan d’action pour mettre en œuvre la Résolution n°10-NQ/TW. Celle-ci prévoit 61 missions confiées aux ministères, secteurs et collectivités, dont 22 relèvent du ministère des Finances.

Le renforcement de la coordination entre les autorités chargées de l’investissement, de la fiscalité et des douanes doit faciliter les activités des entreprises et garantir une application cohérente des politiques. La gestion fiscale doit également s’appuyer davantage sur les données et l’analyse des risques afin de faciliter le respect des obligations fiscales.

Mai Xuan Thanh a souligné que « la transparence est une exigence des deux côtés ». Les entreprises doivent fournir des informations conformes à la réalité de leurs transactions, tandis que les autorités fiscales doivent assurer des orientations claires, une application uniforme des règles et une communication rapide des informations. - VNA