Économie

Vietjet Air inaugure une ligne directe entre Prague et Hanoï

Le lancement de la ligne aérienne directe Prague-Hanoï par Vietjet Air, le 10 octobre, renforce la connectivité aérienne entre le Vietnam et la République tchèque, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour le tourisme, les échanges entre les deux peuples et la coopération économique bilatérale.

Les dirigeants et les membres d'équipage de Vietjet Air posent pour une photo avec les invités présents à la cérémonie d'ouverture. Photo : VNA
Les dirigeants et les membres d'équipage de Vietjet Air posent pour une photo avec les invités présents à la cérémonie d'ouverture. Photo : VNA

Prague (VNA) - Vietjet Air a inauguré le 10 octobre sa liaison aérienne entre Prague et Hanoï, renforçant ainsi la connectivité entre le Vietnam et la République tchèque. Cette nouvelle ligne devrait faciliter les déplacements et stimuler le tourisme, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération économique entre les deux pays.

L’ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoai Nam, ainsi que des représentants de Vietjet Air et des autorités aéroportuaires, ont assisté à la cérémonie d’accueil du vol inaugural à l’aéroport Václav Havel de Prague.

Dans son allocution, le diplomate vietnamien a souligné que cette liaison était lancée alors que le partenariat stratégique entre les deux pays continue de se développer de manière dynamique dans divers domaines, notamment la politique, le commerce, l'investissement, le tourisme, l'éducation, la science et la technologie, la culture et les échanges entre les peuples.

Il a estimé que l’amélioration de la connectivité aérienne permettrait aux Tchèques de se rendre plus facilement au Vietnam pour le tourisme, les affaires, les études ou la découverte culturelle. Elle faciliterait également les déplacements des membres de la communauté vietnamienne résidant en République tchèque, notamment pour leurs visites familiales et leurs activités professionnelles au pays.

Cette liaison devrait en outre favoriser les rencontres d’affaires, élargir les réseaux commerciaux et multiplier les possibilités de coopération en matière de commerce et d’investissement entre les deux pays, a-t-il ajouté.

L’ambassadeur s’est dit convaincu que cette nouvelle ligne contribuerait à approfondir le partenariat stratégique Vietnam-République tchèque, non seulement à l’échelle gouvernementale, mais aussi en resserrant les liens et en renforçant la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Dans un premier temps, les vols effectueront une escale technique à Almaty, au Kazakhstan, une situation qui, selon l'ambassadeur, devrait être résolue dans les mois à venir.

Vietjet Air assurera cette liaison deux fois par semaine avec des Airbus A330-300 d’une capacité de 377 passagers. Les vols décollent de Prague à 20h55 les mardis et samedis et arrivent à Hanoï à 16h20 le lendemain, heure locale. Dans le sens inverse, les départs de Hanoï sont prévus à 8h25, pour une arrivée à Prague à 18h55. Les deux trajets comprennent une escale à Almaty.

Selon l'aéroport de Prague, cette liaison devrait transporter plus de 67 000 passagers au cours de sa première année d'exploitation. L'an dernier, plus de 75 000 passagers ont voyagé entre Prague et Hanoï dans les deux sens, principalement via des vols en correspondance passant par des hubs aériens internationaux.

Josef Trejbal, directeur commercial de la plateforme de réservation Letuška.cz, a indiqué que l’ouverture de liaisons aériennes avec le Vietnam répondait à une demande de longue date sur le marché tchèque. Celle-ci émane notamment des touristes, de la communauté vietnamienne établie en République tchèque et des voyageurs d’affaires.

Les billets aller-retour entre Prague et Hanoï sont proposés à partir de 18 000 couronnes tchèques (CZK), soit environ 830 dollars. Les passagers peuvent également acheter séparément des billets pour le tronçon Prague-Almaty à un tarif inférieur.

Prague devient ainsi la première destination européenne de Vietjet Air. Grâce au réseau de la compagnie, les passagers peuvent rejoindre plus de 40 destinations à travers l’Asie. -VNA

#Vietjet Air #Prague #Hanoï
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