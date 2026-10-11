Le président de l'AN Tran Thanh Man s’informe sur les mécanismes de consultation populaire à Pékin

Pékin (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man, a visité le 11 octobre le centre de liaison législative de Nanmofang, dans le district de Chaoyang, à Pékin, afin de s’informer sur les mécanismes de consultation populaire et d’échanger des expériences avec des organes législatifs chinois. Cette visite marque le début de son déplacement officiel en Chine.

À la tête d’une délégation de haut niveau, il a découvert le centre de liaison législative de base et la "Maison des députés de l’Assemblée populaire", deux dispositifs permettant de recueillir les avis des citoyens sur les projets de loi et de politique publique et de renforcer les liens entre les élus et la population.

M. Tran Thanh Man et M.Wang Dongming, vice-président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, ont coprésidé un échange de vue consacré sur les expériences législatives, la démocratie à la base et aux questions d’intérêt commun.

Lors de cette rencontre, M. Tran Thanh Man a souligné que cette visite visait à concrétiser les consensus de haut niveau, à approfondir la confiance politique et à renforcer la coopération entre l’Assemblée nationale vietnamienne et l’Assemblée populaire nationale de Chine, afin de faire de la coopération législative un pilier des relations entre les deux Partis et les deux pays.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et la délégation vietnamienne participent à un échange de vue avec les assemblées populaires aux trois échelons de Pékin. Photo : VNA

Il a salué le modèle Nanmofang en particulier, et celui à Pékin en général, visant à rapprocher le travail législatif des localités, des électeurs et de la population. Cette approche permet de mieux recueillir les opinions des citoyens et les réactions de l’opinion publique afin d’améliorer la qualité du travail législatif. Il a rappelé que le Vietnam accordait une grande importance à la consultation des experts, des intellectuels, des entreprises, des électeurs et de l’ensemble de la population, en particulier des groupes directement concernés par les politiques publiques et les textes juridiques. Cette démarche s’inscrit dans la construction d’un État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Il a également souligné que les canaux de consultation se diversifiaient au-delà des rencontres et conférences traditionnelles, grâce aux plateformes en ligne et aux technologies numériques et intelligentes. Ces outils visent à renforcer la démocratie, l’objectivité et la diversité des contributions à l’élaboration des politiques publiques et des lois.

Le dirigeant vietnamien a indiqué que l’Assemblée nationale du Vietnam faisait évoluer son approche législative, passant d’une logique de gestion à une démarche davantage tournée vers le développement, afin de créer un environnement politique et juridique propice à une croissance rapide et durable. Il a également affirmé que le Vietnam considérait la transformation numérique comme une mission prioritaire et permanente, tout en renforçant le recours à l’intelligence artificielle et aux assistants virtuels pour élaborer et perfectionner son système juridique.

Il a estimé que les expériences de Pékin ouvraient des perspectives d’échanges et de coopération entre les deux organes législatifs.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a visité le 11 octobre le centre de liaison législative de Nanmofang, dans le district de Chaoyang, à Pékin. Photo: VNA

De son côté, Li Xiuling, président du Comité permanent de l’Assemblée populaire municipale de Pékin, a présenté les mécanismes locaux de consultation, notamment le centre de liaison législative de Nanmofang, un modèle clé de la démocratie populaire à tout-processus, et la ligne téléphonique municipale 12345, qui permettent de recueillir les observations des habitants sur les projets de loi et les problèmes de la vie quotidienne.

Créé en 2022, le centre de Nanmofang a contribué à l’élaboration de 177 avis et propositions pris en compte par les assemblées populaires à différents échelons. Ces contributions ont porté sur 30 projets de loi, notamment dans les domaines de l’éducation patriotique, de la protection des droits des femmes et de la promotion de l’économie privée.

Associé à la "Maison des députés de l’Assemblée populaire", le centre constitue un dispositif de proximité destiné à recueillir les attentes des citoyens et à contribuer à l’amélioration du travail législatif en Chine. - VNA

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