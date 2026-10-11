La visite de la vice-présidente va dynamiser les liens entre le Vietnam et la Géorgie

Moscou (VNA) – La prochaine visite officielle en Géorgie de la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân, prévue du 12 au 14 octobre, contribuera à renforcer les liens bilatéraux, à élargir la coopération économique et commerciale et à tirer parti des atouts complémentaires des deux pays, a affirmé l’ambassadeur du Vietnam au Kazakhstan concurremment en Géorgie, Nguyên Thành Lê.

Les relations entre le Vietnam et la Géorgie reposent sur une amitié traditionnelle. Depuis l’établissement des relations diplomatiques le 30 juin 1992, les deux pays ont maintenu le dialogue, favorisé la coopération et coordonné leurs positions au sein des forums internationaux, a-t-il indiqué lors d’un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Europe de l’Est.

Des jalons tels que le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (célébré en 2022), la deuxième consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères (en 2023) et la rencontre entre les dirigeants des deux ministères des Affaires étrangères en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies (en septembre 2025) ont réaffirmé la volonté de développer les liens bilatéraux.

Dans ce contexte, la visite de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân témoigne de l’importance que le Vietnam accorde à ses relations d’amitié traditionnelles avec la Géorgie. Elle offrira également aux dirigeants des deux pays l’occasion de définir des priorités, des orientations et des mesures concrètes pour tirer parti de leurs atouts respectifs, mobiliser des ressources et répondre aux besoins de développement de chaque partie. De son côté, la Géorgie espère que cette visite jettera des bases solides pour la coopération bilatérale et permettra de traduire la confiance politique en résultats tangibles.

Évoquant le potentiel de la Géorgie en tant que trait d’union entre le Vietnam et le Caucase du Sud, l’ambassadeur Nguyên Thành Lê a souligné les avantages géographiques et géopolitiques de ce pays. Située dans une zone reliant la mer Noire à l’Europe et constituant un maillon du Corridor médian transcaspien, la Géorgie bénéficie de conditions favorables au développement du transport, du transit et de la distribution de marchandises.

Pour les entreprises vietnamiennes, la Géorgie représente non seulement un marché, mais aussi une plateforme pour nouer des contacts avec des partenaires, organiser des réseaux de distribution et étendre progressivement leurs activités dans le Caucase du Sud et l’espace économique eurasiatique. En retour, le Vietnam peut offrir de nouvelles opportunités aux entreprises géorgiennes pour accéder au marché de l’Asie du Sud-Est.

Concernant les perspectives de collaboration, le diplomate a souligné la complémentarité des deux économies. Le Vietnam dispose d’une solide capacité de production, d’une offre de marchandises diversifiée et d’une grande variété de destinations touristiques, tandis que la Géorgie possède des atouts en matière de transit, de services, de tourisme et de produits agricoles spécifiques. Les deux parties peuvent tirer parti de ces forces pour développer les échanges commerciaux et la coopération agricole.

Le Vietnam a le potentiel d’accroître ses exportations de riz, de produits électroniques, de café, de noix de cajou, de poivre, de produits de la pêche, de textiles, de chaussures et de meubles en bois. De son côté, la Géorgie peut renforcer la présence de ses vins et autres produits emblématiques sur le marché vietnamien.

Par ailleurs, les deux pays peuvent étudier des pistes de coopération dans les domaines de la transformation et de la conservation des produits agricoles, du développement des chaînes de valeur, de la construction, des infrastructures et de la logistique. Le tourisme, l’aviation et les services numériques offrent également des perspectives de développement, grâce à un renforcement des liens entre les entreprises, à la promotion des destinations et à l’examen de modalités de coopération adaptées.

L’ambassadeur Nguyên Thành Lê a affirmé que l’ambassade du Vietnam continuera de soutenir les entreprises des deux pays dans la promotion du commerce, des investissements, du tourisme et des échanges culturels. – VNA

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