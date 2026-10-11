Depuis la Chine, le législateur suprême salue le rôle et les contributions de la diaspora

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Pékin (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a réaffirmé dimanche 11 octobre à Pékin l’importance accordée par le Parti et l’Etat vietnamiens au travail vis-à-vis des Vietnamiens résidant à l’étranger, saluant le concours apporté par la communauté des Vietnamiens en Chine au renforcement de l’amitié vietnamo-chinoise.

​Le Parti et l’Etat vietnamiens considèrent communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger comme la partie indissociable de la communauté des ethnies du Vietnam, a-t-il déclaré lors d’une rencontre avec le personnel de l’ambassade du Vietnam et de la communauté des Vietnamiens en Chine dans le cadre de sa visite officielle en Chine et de la co-présidence de la 2e session du Comité de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et de l’Assemblée populaire nationale de Chine.​

Il a transmis les salutations du secrétaire général et président Tô Lâm, du Premier ministre Lê Minh Hung et du membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Trân Câm Tu aux Vietnamiens vivant, étudiant et travaillant en Chine. Il a apprécié les contributions de l’ambassade et de la communauté vietnamienne à la promotion des relations vietnamo-chinoises cruciales pour la création d’un environnement pacifique, stable et favorable pour le développement du Vietnam.​

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, s’exprime lors de sa rencontre avec la communauté des Vietnamiens en Chine, à Pékin, le 11 octobre. Photo : VNA

Le législateur suprême a rappelé l’adoption de plusieurs politiques à l’égard de la diaspora vietnamienne, dont dernièrement, la Résolution n°23-NQ/TW du Politburo relative aux affaires concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger.

Il a souligné que le Vietnam avait préservé sa stabilité politique, garanti la défense et la sécurité nationales, réalisé une croissance économique soutenue, réussi la rationalisation des effectifs et de la fusion des unités administratives, intensifié la lutte contre la corruption et la négativité, tout en élargissant constamment ses relations internationales.​

L’Assemblée nationale a joué un rôle remarquable dans l’adoption de politiques nationales majeures visant à instaurer un cadre juridique propice à un développement rapide et durable, et à rehausser le prestige du Vietnam sur la scène internationale, a-t-il déclaré.​

Sur le plan du développement économique, l’économie vietnamienne aborde le dernier trimestre de l’année avec des bases de croissance solides. Au troisième trimestre 2026, le PIB a progressé de 9,95%, portant le taux de croissance des neuf premiers mois à 9,01%, un niveau inégalé depuis 2011.

D’autres indicateurs clés témoignent également du dynamisme de l’économie. Au cours des neuf premiers mois de l’année, la production industrielle a cru de plus de 12%, le commerce extérieur a atteint 888 milliards de dollars, les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés ont avoisiné les 50,4 milliards de dollars et les IDE réalisés ont dépassé les 21 milliards de dollars.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, dépose une gerbe devant la statue du président Hô Chi Minh dans l’enceinte de l’ambassade du Vietnam en Chine, le 11 octobre. Photo : VNA

​Forte de plus de 100.000 membres, dont quelque 25.000 étudiants, la communauté vietnamienne en Chine se distingue par sa cohésion et un patriotisme profondément ancré. Très attachés à la préservation de leur identité culturelle, ils s’efforcent de faire rayonner l’image et les valeurs du Vietnam dans leur pays de résidence, s’affirmant ainsi comme de véritables ponts d’amitié entre les deux peuples. Ils suivent de près l’actualité du pays et apprécient hautement l’attention et le soutien que le Parti et l’État portent aux Vietnamiens résidant à l’étranger.​

L’ambassadeur Pham Thanh Binh a souligné que la résolution n°23-NQ/TW du Politburo réaffirme le rôle de la communauté des Vietnamiens résidant à l’étrangerau sein du bloc de grande union nationale, en visant non seulement à mieux protéger les droits et intérêts légitimes des compatriotes, mais aussi à mobiliser leurs ressources.​

Il a fait savoir que les ressortissants vietnamiens espèrent que ces politiques se traduiront par des conditions favorables leur permettant de maintenir des liens étroits avec le pays natal et de mettre leurs connaissances, leur expérience et leurs ressources au service de l’édification, du développement et de la défense de la Patrie.

Saluant les efforts de la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a exprimé l’espoir que cette communauté — tant en Chine que dans le reste du monde — continue de faire preuve de solidarité et d’entraide dans ses activités et sa vie quotidienne.

Il a également insisté sur la nécessité pour les autorités compétentes, et tout particulièrement les ambassades du Vietnam à l’étranger, d’ancrer la résolution n°23-NQ/TW du Politburo dans le quotidien de la diaspora pour simplifier leurs démarches de résidence et d’état civil, tout en les soutenant dans la préservation de la langue et de la culture nationales, ainsi que dans leur rôle d’ambassadeurs pour faire rayonner l’image et l’identité de leur pays d’origine à travers le monde. – VNA

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