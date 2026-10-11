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Le Vietnam et la Chine renforcent la coopération et consolident les liens d’amitié

Les dirigeants Tran Thanh Man et Wang Huning ont convenu de renforcer la coopération Vietnam-Chine dans les domaines politique, économique, ferroviaire, scientifique et culturel, ainsi que la coordination multilatérale.

Le Vietnam et la Chine renforcent la coopération et consolident les liens d’amitié

Pékin (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a rencontré le 11 octobre à Pékin M. Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), dans le cadre de sa visite officielle en Chine et de la deuxième session du Comité de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine, qu’il copréside.

Les deux parties ont salué les progrès importants et globaux enregistrés récemment dans les relations Vietnam-Chine, marqués par le renforcement de la confiance politique, l’approfondissement des échanges et de la coopération entre les organes législatifs, les Fronts et les organes législatifs des deux pays, de nouvelles avancées dans la coopération concrète ainsi que des échanges dynamiques et diversifiés entre les deux peuples.

Afin de consolider davantage les trois piliers politique, matériel et social des relations entre les deux Partis et les deux pays, M. Tran Thanh Man a proposé de maintenir les échanges à haut niveau et à tous les échelons, de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, et de soutenir le développement ainsi que le rayonnement international des deux pays.

Il a également souhaité que les deux parties mettent en œuvre plus efficacement leur coopération économique et commerciale et leurs investissements, renforcent leur connectivité et apportent des bénéfices concrets aux populations. Les priorités consistent notamment à accélérer les projets ferroviaires reliant les deux pays et les liaisons ferroviaires internationales, à élargir davantage l’accès du marché chinois aux produits agricoles vietnamiens, à obtenir des avancées plus visibles dans les domaines scientifique et technologique et à organiser avec succès l’Année de la coopération touristique Vietnam-Chine.

Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne a en outre proposé de valoriser davantage le rôle particulièrement important du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et de la CCPPC dans la consolidation du soutien du peuple aux relations bilatérales. Il a appelé à intensifier les échanges entre les organisations de masse des deux pays et à promouvoir la communication sur l’amitié Vietnam-Chine.

De son côté, M. Wang Huning a proposé de promouvoir de manière coordonnée la coopération à travers tous les canaux et à tous les niveaux, et de mettre en œuvre efficacement les programmes d’échanges de haut niveau. Il a également appelé à valoriser les mécanismes de dialogue stratégique « 3+3 » entre les ministères des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique, ainsi que le Comité directeur de la coopération bilatérale.

Il a souligné la nécessité de renforcer les échanges théoriques et le partage d’expériences en matière de construction du Parti et de gouvernance nationale, d’approfondir la connectivité entre les stratégies de développement de haute qualité des deux pays et d’accélérer les projets ferroviaires transfrontaliers.

Les deux parties devraient également faire progresser concrètement leur coopération dans les domaines du commerce, des investissements, des postes-frontières intelligents, des zones de coopération économique transfrontalière, des sciences et technologies, de l’intelligence artificielle, de l’économie numérique et de l’économie verte.

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La rencontre à Pékin entre le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man et le président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, Wang Huning. Photo : VNA



Il a souligné que la Chine était prête à faciliter davantage les importations de produits agricoles vietnamiens et à encourager les entreprises chinoises à accroître leurs investissements au Vietnam. Il a réaffirmé que la partie chinoise attachait de l’importance aux échanges d'amitié entre les différentes catégories de la population des deux pays, en particulier les jeunes générations.

Il a proposé de mettre en œuvre efficacement les programmes d’échanges populaires, notamment le "Voyage rouge", d’organiser avec succès l’Année de la coopération touristique Chine-Vietnam et d’élargir la coopération dans les domaines du tourisme, de l’éducation, de la culture et des échanges entre les localités.

Les deux parties sont également convenues de renforcer leur coordination multilatérale et de se soutenir mutuellement pour assurer le succès des années d’accueil du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), en 2026 et en 2027. Elles ont enfin convenu de mieux maîtriser et régler leurs différends afin de contribuer au maintien de la paix et de la stabilité en mer et dans la région. – VNA

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