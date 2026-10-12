Économie

Le Festival du café de Buon Ma Thuot prévu en mars 2027

Le 10e Festival du café de Buon Ma Thuot se tiendra en mars 2027, avec une envergure nationale et 30 activités destinées à promouvoir la marque du café vietnamien, à valoriser le café Robusta et à attirer quelque 1,3 million de visiteurs.

Récolte du café. Photo : VNA
Récolte du café. Photo : VNA

Dak Lak (VNA) - Le président du Comité populaire de la province de Dak Lak, Do Huu Huy, a annoncé le 10 octobre que le Festival du café de Buon Ma Thuot se tiendrait en mars 2027 et aurait une envergure nationale.

Selon le projet de plan élaboré par le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, actuellement en cours de finalisation, la 10e édition du Festival du café de Buon Ma Thuot, prévue en 2027, aura pour thème « Buon Ma Thuot – Destination du café mondial ».

L’événement devrait comprendre 30 activités variées qui se dérouleront de novembre 2026 à avril 2027 et comprendront une campagne de communication, un concours de création de contenus numériques organisé d’octobre à décembre 2026, ainsi qu’une série de conférences de presse officielles à Ho Chi Minh-Ville, Hanoï et Dak Lak.

Par ailleurs, 21 activités principales seront organisées dans la partie occidentale de la province de Dak Lak. Elles comprendront notamment la cérémonie d’ouverture, prévue le 8 mars 2027 sur la place du 10 Mars, un festival de rue, la Semaine du café de spécialité vietnamien associée à un circuit gastronomique (Food Tour), une conférence internationale intitulée « Buon Ma Thuot – capitale mondiale du Robusta », une foire et un espace dédié à l’innovation dans la filière café, un concours de savoir-faire agricole, un festival des lumières, une soirée de rock des Hauts Plateaux du Centre, un spectacle immersif intitulé « Mémoire des longues maisons traditionnelles », ainsi que des activités en hommage aux caféiculteurs et l’inauguration de la rue du café de Buon Ma Thuot, baptisée « Coffee Street ».

Six autres activités seront organisées en réseau dans la partie orientale de la province. Le point d’orgue sera le roadshow « Le voyage du café de Buon Ma Thuot – Des hauts plateaux à la mer bleue », reliant Buon Ma Thuot à Tuy Hoa. Le programme comprendra également des espaces dédiés aux photos et aux expériences touristiques liées à la mer, à l’écotourisme et au tourisme communautaire ainsi qu’une semaine de café gratuit.

Le festival vise à promouvoir la marque du café de Buon Ma Thuot, à développer le café de spécialité vietnamien et à attirer des investissements dans la transformation approfondie du café. Il entend également rendre hommage aux agriculteurs et mettre en valeur l’identité culturelle des différentes communautés ethniques. L’événement devrait attirer environ 1,3 million de visiteurs venus découvrir les activités et vivre des expériences touristiques.

Récemment, lors du concours Global Robusta Awards 2026, organisé en Chine, le Vietnam s’est particulièrement distingué en plaçant neuf échantillons parmi les dix retenus dans le Top 20 mondial pour la phase finale. Les membres de l’Association du café de Buon Ma Thuot, dans la province de Dak Lak, ont contribué à ce résultat avec six échantillons : deux pour Aeroco Coffee, deux pour Coffee Cherry, un pour Ro Coffee & Roaster et un pour PM Coffee. - VNA

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